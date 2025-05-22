Вдова рассказала о судьбе личных вещей покойного Левкина

Со дня скоропостижной смерти Владимира Левкина прошло полгода. Корреспондент "Дни.ру" поинтересовался у вдовы судьбой личных вещей знаменитого музыканта.

"Ника (12-летняя дочь артиста – Прим. ред.) обожает носить красивые пиджаки Володи, – говорит вдова артиста. – На музыкальную премию "Виктория" в марте, кстати, тоже приходила в одном из них".

"Все его личные вещи хранятся в нашем частном загородном доме, – продолжает Левкина. – Иногда я спускаюсь в подвал, где они собраны. Открываю коробки, слышу сохраняющийся запах Володи, обнимаю эти вещи и вспоминаю его. А бритву, зубную щетку и расческу я до сих пор не могу убрать – они остаются на своих местах. Особенно тяжело мне находиться в спальне, где кровать, одеяло и подушку делила с Володей 15 лет".

Напомним, Владимира Левкина не стало 17 ноября 2024-го – певец скончался в реанимации на 58-м году жизни в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии и лейкоза. Похоронили его на престижном Троекуровском кладбище столицы, где к первой годовищине вдова планирует поставить красивый и оригинальный памятник за несколько миллионов рублей. Она не исключает, что ей придется ради этого влезть в долги.