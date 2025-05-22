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Четверг 22 мая

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Костюшкин на всю страну поздравил жену с юбилеем – 45!

Костюшкин на всю страну поздравил жену с юбилеем – 45!
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Артист опубликовал трогательное и фееричное поздравление для супруги в день ее 45-летия. На фоне других, более привычных публикаций в Telegram, оно произвело фурор!

В жизни звезд каждый день — праздник. Концерты, гастроли, вечеринки и прочие развлечения накрывают знаменитостей с головой. Почти каждое мгновение жизни таких публичных личностей проходит у всех на виду. Однако самые главные даты, сопровождаются отнюдь не светом софитов и звуком динамиков. Истинно приятные и долгожданные торжества — семейные. Вот и у Стаса Костюшкина настал повод отметить праздничный день — 22 мая его жене Юлии исполняется 45 лет.

"Любимая, с днем рождения! Лучшая жена, невероятная мама и мега талантливый человек", — написал в Telegram звездный мужчина.

Также он добавил фото именинницы с тортом, который украсили две свечи в виде цифр. Каждая цифра — 4 и 5 — горели ярким пламенем в торжественный момент съемки.

Фото: Telegram-канал Стаса Костюшкина

Публика знает, что брак с Юлией стал для Костюшкина не первый. Она — третья жена певца. Влюбленные узаконили союз 22 июля 2006-го — 18 лет и 10 месяцев назад. В тот же год у пары появился первый общий сын Богдан, а за ним последовал еще один мальчик. К концу 2015-го жена подарила Стасу малыша Мирона.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 14:13
Фото: Telegram-канал Стаса Костюшкина
Telegram-канал Стаса Костюшкина✓ Надежный источник

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Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру

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