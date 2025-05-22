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Четверг 22 мая

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Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности

Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности
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Дженнифер Лопес вновь оказалась в центре судебного скандала. У певицы и актрисы возникли неприятности из-за опрометчивого поступка.

Звезду обвиняют в нарушении авторских прав после того, как она опубликовала в своих социальных сетях фотографии, сделанные профессиональным фотографом Эдвином Бланко. Снимки были сделаны во время вечеринки, проходившей накануне вручения премии "Золотой глобус".

Истцы утверждают, что Лопес разместила эти фотографии на своей странице без предварительного согласия и компенсации за использование. По мнению юристов, это не просто случайный "репост". Публикация имела коммерческий характер: Джей Ло использовала изображения, чтобы подчеркнуть свои связи с модными брендами, продемонстрировать наряд и аксессуары. Таким образом, она получила выгоду от фотографий, не выплатив авторам ни копейки

Адвокат истцов, Питер Перковски, заявил, что команда Лопес уже выходила на связь с ними и даже обсуждала возможность финансового урегулирования. Однако ни подписанных документов, ни фактических выплат так и не последовало. В результате истцы были вынуждены обратиться в суд для защиты своих прав, отмечает женский журнал Клео.ру.

Подобные судебные иски против знаменитостей становятся все более распространенными. К примеру, ранее аналогичные проблемы возникали у таких звезд, как Ким Кардашьян, Джиджи Хадид и Дуа Липа.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 12:15
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети
Клео.ру✓ Надежный источник

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