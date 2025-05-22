Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями

Федеральная налоговая служба России приняла решение о закрытии компании Филиппа Киркорова – ООО "Филл фо ю".

Она играла важную роль в организации концертов поп-короля, однако теперь ее будущее под вопросом. Основной причиной ликвидации стало то, что один из бизнес-партнеров певца, Геннадий Рыбак, ушел из жизни в 2023 году.

Рыбак был известным концертным директором Киркорова. Его смерть повлияла на дальнейшую деятельность компании.

По информации телеграм-канала Mash, налоговики уже внесли ООО "Филл фо ю" в списки на ликвидацию. Стоит отметить, что в ноябре 2024 года ФНС заблокировала счета компании по аналогичной причине. Это создало дополнительные трудности для оставшихся сотрудников и партнеров, которые пытались продолжать работу в условиях нестабильности.

Ранее представители короля поп-сцены поспешили разъяснить другую громкую ситуацию. Они отметили, что певец не имеет никакого отношения к компании — "Филипп Киркоров корпорейшн", с которой, как сообщают СМИ, взыскали деньги за отмененный концерт.

Отмечается, что в связи с отменой концерта в 2020 году две поклонницы подали иск против компании, требуя возмещения убытков в размере 60 тысяч рублей. Эта сумма включает стоимость билетов, моральную компенсацию и судебные издержки. Отмена выступления была вызвана ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.