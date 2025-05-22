Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью

В подмосковной Live Арене состоялось вручение XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. На красной дорожке собрался, кажется, весь российский шоу-бизнес. Певица Жасмин пришла на премию со своей 13-летней дочерью Маргаритой.



"Ой, кака красавица-то получилась, кака удалась красавица-то!", – говорила баба Шура в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Этими же словами можно охарактеризовать и дочь Жасмин. Высокая, видная, сбитая – кровь с молоком! 13-летняя Маргарита стала сенсацией красной дорожки премии RU.TV и затмила многих знаменитостей. Да и одета была куда стильнее и приличнее многих тех, кто выходил к камерам.

"Она вообще – чудо-ребенок, – радуется Заслуженная артистка России. – Очень дисциплинированная, воспитанная, интеллигентная. А какие у нее роскошные длинные кудрявые волосы!"

Маргарита красотой, статью и грациозностью похожа на свою знаменитую маму. И, судя по всему, тоже будет эстрадной звездой. Так что запомните это имя – Маргарита Шор! "У нее уже вышло три релиза, 13 июня свет увидит четвертый, – радуется Жасмин успехам наследницы". У нет есть и слух, и голос, и внешние данные, и харизма, чтобы добиться успеха на эстраде.

Напомним, помимо Маргариты, у 47-летней Жасмин есть сыновья – 27-летний Михаил от первого брака и 9-летний Мирон от второго мужа.