Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью

Люди несут цветы к дому Хазанова Тесты Кафельникова намекнула на развод Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому ГлюкозыЛюди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на КипреПусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы

Лента новостей

Четверг 22 мая

13:12Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания 12:15Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности 12:14Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями 12:13Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно 11:45Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью 11:17Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах 10:34Звезда театра и кино Дарья Мороз выставила пышные прелести: Двойной кайф 10:22Дайнеко раскрыла грандиозные планы на свадебное путешествие 10:08Бондарчук и Мордюкова: две великие "глыбы" кино СССР сидят как живые 09:50"Не от безысходности или нужды": Волочкова раскрыла настоющую причину продажи квартиры 09:43"В чем сила, брат?": люди несут цветы и свечи к мемориалу Сергея Бодрова 09:26Новый гроб каждый день: панихиды в Большом театре проходят одна за одной 09:07Лель не смогла смириться с неутешительными новостями о пропаже бывшего мужа 06:22Собчак сделала заявление о находящемся рядом маньяке: Сосед по маршрутке 03:09Маркл рассказала о своих тяготах материнства: Было идеализированное видение 00:17Решетова отреагировала на слухи о подаренной ей квартире Тимати 21:13Стало известно, с кем останется сын Прилучного и Муцениеце 19:52Молодежный экофестиваль состоялся в Петербурге на полях НМЭК 19:24Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву 18:40Упала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее 18:32Собянин: ПВО Минобороны уничтожили вражеские БПЛА на подлете к Москве 18:04Появившаяся в обществе любимого мужчины Собчак ответила на слухи о разводе 16:51ТЕСТ: правда или вымысел о культовых сериалах 90-х? 15:51 Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение" 14:58Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой? 13:57Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы 13:38Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин 12:08Мгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие 10:57Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов 10:33Волочкова тайно избавилась от подаренной состоятельным ухажером роскошной квартиры 10:29Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве" 08:53Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать 06:35Пригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 03:27Имя Меган Маркл категорически запрещено упоминать в присутствии Кейт Миддлтон 00:0856-летняя Буланова готовится стать матерью: Прерогатива и решение мужа 21:28Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные 20:16На фоне слухов о "болезни" супруга юмориста Евгения Петросяна улетела из России 19:48Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре 19:07Волочкова раскрыла, почему не общается с родителями зятя 17:33СМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна 16:49Владимир Пресняков сделал громкое признание в важный для него день 16:01Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс 13:35Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми? 12:55Муцениеце категорически отказалась отпускать дочь с Прилучным на отдых 11:33"Могла пройтись, не щадя": звезда "Фабрики звезд" Масюков об отношениях с Пугачевой 10:51Люди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля 10:35Немоляева рассказала о жестких методах воспитания сына: Угрожала спустить в унитаз 08:51Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру 06:18Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус 03:4166-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью

Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью
473

В подмосковной Live Арене состоялось вручение XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. На красной дорожке собрался, кажется, весь российский шоу-бизнес. Певица Жасмин пришла на премию со своей 13-летней дочерью Маргаритой.

"Ой, кака красавица-то получилась, кака удалась красавица-то!", – говорила баба Шура в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Этими же словами можно охарактеризовать и дочь Жасмин. Высокая, видная, сбитая – кровь с молоком! 13-летняя Маргарита стала сенсацией красной дорожки премии RU.TV и затмила многих знаменитостей. Да и одета была куда стильнее и приличнее многих тех, кто выходил к камерам.

"Она вообще – чудо-ребенок, – радуется Заслуженная артистка России. – Очень дисциплинированная, воспитанная, интеллигентная. А какие у нее роскошные длинные кудрявые волосы!"

Фото: Дни.ру

Маргарита красотой, статью и грациозностью похожа на свою знаменитую маму. И, судя по всему, тоже будет эстрадной звездой. Так что запомните это имя – Маргарита Шор! "У нее уже вышло три релиза, 13 июня свет увидит четвертый, – радуется Жасмин успехам наследницы". У нет есть и слух, и голос, и внешние данные, и харизма, чтобы добиться успеха на эстраде.

Фото: Дни.ру

Напомним, помимо Маргариты, у 47-летней Жасмин есть сыновья – 27-летний Михаил от первого брака и 9-летний Мирон от второго мужа.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 11:45
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Боюсь говорить": 47-летняя Жасмин ответила на вопрос про рождение внуков
Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания

Цискаридзе обратился к коллегам и поклонникам – сегодня день прощания
Популярный на весь мир танцор балета, а также педагог и телеведущий Николай Цискаридзе отмечает особенный день. Для него сегодня и праздник, и прощальная дата одновременно. В этот четверг, 22 мая, деятель искусства не смог обойтись без поста в Telegram для коллег и поклонников. "Сегодня день прощания с Юрием Владимировым.

Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности

Совершившая опрометчивый поступок Лопес угодила в неприятности
Дженнифер Лопес вновь оказалась в центре судебного скандала. У певицы и актрисы возникли неприятности из-за опрометчивого поступка. Звезду обвиняют в нарушении авторских прав после того, как она опубликовала в своих социальных сетях фотографии, сделанные профессиональным фотографом Эдвином Бланко.

Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями

Смерть партнера обернулась для Киркорова серьезными последствиями
Федеральная налоговая служба России приняла решение о закрытии компании Филиппа Киркорова – ООО "Филл фо ю". Она играла важную роль в организации концертов поп-короля, однако теперь ее будущее под вопросом.

Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно

Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно
Россия и Мир прощаются с известным артистом и мастером слова... Ушел навсегда профессиональный деятель культуры, который обрел славу не только за рубежом в Британии, но и в России.

Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах

Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах
В последние месяцы в отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова стало заметно что-то неладное. Пара, которая всегда привлекала внимание общественности, теперь стала объектом обсуждений и слухов о возможном разводе.

Выбор читателей

21/05СрдПригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 21/05СрдМгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие 20/05ВтрСМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна 21/05СрдБывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы 21/05СрдУпала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее 21/05Срд Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение"