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Четверг 22 мая

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Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно

Знаменитый актер и писатель ушел из жизни крайне неожиданно
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Россия и Мир прощаются с известным артистом и мастером слова...

Ушел навсегда профессиональный деятель культуры, который обрел славу не только за рубежом в Британии, но и в России. Стало известно об уходе актера высочайшего уровня и талантливого писателя Майкла Макстея, который также проявил себя отменным семьянином: у него остались остались жена, актриса Дженнифер Клулоу, и два сына.

Стремительный взлет в актерской карьере ушедшей звезде принесла роль сержанта Перримана в сериале No Hiding Place ("Нет убежища"), в котором артист появился в более чем 80 эпизодах. Он также снялся в двух эпизодах сериала Doctor Who ("Доктор Кто"), сыграв роль Дерека Моберли. Успел проявить профессионализм он и в следующих пяти кинокартинах: The Black Arrow ("Черная стрела"), Park Ranger ("Рейнджер парк"), Spy at Evening ("Вечерний шпион"), EastEnders ("Жители Ист-Энда"), Ted and Alice ("Тед и Элис"). Особняком стоят две роли ушедшего Макстея в кинолентах Robbery (1967) и The Stick Up (1977).

Фото: Майкл Макстей

Сообщается, что гения экрана и мастера слова не стало 18 мая 2025-го. Однако об уходе официально объявили только три дня спустя — 20 мая. Известно, что Майкл ушел совершенно внезапно: во сне после обеда с детьми. Причиной стала сердечная недостаточность. Это произошло на 93-м году жизни актера, а в первый день 2025 года он отметил свой день рождения.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 12:13
Фото: freepik.com / jannoon028
The Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

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