Появились подтверждения крушения брака Собчак и Богомолова после слухов об изменах

В последние месяцы в отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова стало заметно что-то неладное.

Пара, которая всегда привлекала внимание общественности, теперь стала объектом обсуждений и слухов о возможном разводе. Причиной для новых спекуляций стало их недавнее появиление на премьере сериала "Фишер" в Москве. Поведение звездной пары вызвало вопросы у зрителей и журналистов.

Ксения вернулась с Каннского кинофестиваля и выбрала для мероприятия ретро-образ, в то время как Богомолов предпочел классический черный костюм с водолазкой. Супруги сидели на первом ряду, однако их взаимодействие было довольно сдержанным.

Когда корреспонденты попросили их позировать вместе, Собчак с неохотой подошла к мужу, но объятий и теплоты в этом жесте не было. Это мгновение вызвало бурное обсуждение в социальных сетях: пользователи начали активно спекулировать о возможных проблемах в их браке.

Слухи о неверности Богомолова ходят уже давно. В театральных кругах утверждают, что режиссер не против флирта с молодыми актрисами. Комментарии пользователей в интернете стали довольно язвительными: многие отмечают, что Собчак явно не в восторге от своего мужа.

Несмотря на все слухи, сама Ксения в одном из интервью уверяла, что в ее личной жизни все хорошо, а домыслы прессы ее не беспокоят. Она подчеркивала, что отношения меняются, но в ее семье царит доверие и тепло. Богомолов также не остался в стороне и заявил, что сильно ревнует супругу, часто проверяя ее местонахождение. Он подчеркнул, что несмотря на разговоры злых языков, их брак крепок.