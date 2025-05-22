Звезда театра и кино Дарья Мороз выставила пышные прелести: Двойной кайф

Экс-супруга Константина Богомолова, покорившая российский кинематограф, открылась публике с неожиданным заявлением и признанием.

Новый, очередной пост на личной странице Дарьи Мороз оказался посвящен ее страстному увлечению, о котором знали только самые близкие. Другие же могли лишь догадываться, насколько сильна неочевидная страсть кинодивы. В этом посте бывшая режиссера показала свои дары, полученные на актерском поприще. Мороз выставила напоказ три вида прелестных цветов: розы, ландыши и пионы. Все по одному пышному и ароматному букету.

"Я обожаю цветы. Вот прям обожаю! Даже с гастролей стараюсь их привозить, несмотря на поезда и самолеты. Это одна из радостей актерской профессии — дома почти круглый год такая красота! А сегодня еще и двойной кайф — от аромата ландышей и пионов! Ну и по цветовой гамме эстетическое удовольствие", — акцентировала Дарья Юрьевна.