Бондарчук и Мордюкова: две великие "глыбы" кино СССР сидят как живые

Кинематограф СССР был богат на таланты: Юрий Никулин, Владимир Меньшов, Савелий Крамаров, Эльдар Рязанов, Светлана Светличная, Надежда Румянцева, Инна Чурикова, Людмила Гурченко и многие другие гении кинолент получили свое место под солнцем. Режиссер Сергей Бондарчук и актриса Нонна Мордюкова ушли из жизни давно, но сегодня их запросто можно "встретить" в самом центре приморского города Ейска.

Эти две великие "глыбы" театра и кино, народные артисты СССР, смотрят не только с высоты своего величия, но и с высоты своих постаментов, которыми их наделили скульпторы. В Ейске, небольшом и курортном городке Ростовской области, расположенном на побережье Азовского моря, память и мощь советских кинолегенд увековечена в бронзе. Именно здесь Бондарчук и Мордюкова ближе друг к другу, чем когда-либо после ухода на небеса. Расстояние между ними всего 60 метров: одна минута ходьбы.

Сергей Федорович ушел из жизни вскоре после распада СССР, в 1994 году. Ему было лишь 74 года — еще жить бы да жить. А Нонна Викторовна отправилась на небо значительно позже, в 2008 году — в 82.

И Бондарчук, и Мордюкова непосредственно связаны с Ейском. Обе кинолегенды советского периода окончили в этом городе школу №2, однако в разное время. Также с 1937-го по 1938-й год Сергей Федорович, как начинающий творец искусства, играл на сцене Ейского драмтеатра.

Памятники установлены на одной и той же улице — Победы. Ейские монументы звездам СССР разделяет лишь один перекресток дорог. Скульпторы постарались — бронзовые Бондарчук и Мордюкова сидят как живые и провожают всех застывшими, "железными" взглядами. Дети и взрослые, девочки и мальчики, женщины и мужчины не прочь сделать фото с этими "вечными" кинокумирами. Местным и туристам везет — у них есть такая возможность. Остальные же признаются: Мордюкова и Бондарчук живы у них в сердцах.