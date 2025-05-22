Дайнеко раскрыла грандиозные планы на свадебное путешествие

Виктория Дайнеко поделилась своими планами на свадебное путешествие после того. В апреле певицы вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова.

В интервью она призналась, что, несмотря на свою загруженность на работе, надеется найти время для совместного отдыха с супругом этим летом. Однако выбор направления для поездки стал настоящей головной болью для артистки, так как у нее накопилось множество желаний.

"Я мечтаю поехать в санаторий в Беларуси. Также меня очень привлекает Сочи, и не могу забыть о Карелии. Нужно как-то все это совместить", — рассказала Виктория в разговоре с журналистами на премии RU.TV.

Певица отметила, что предпочитает более комфортные варианты отдыха, избегая палаток и диких условий. Ее интересуют красивые природные места с чистым воздухом и живописными озерами.

Интересно, что Дайнеко старается придерживаться разумного подхода к расходам на отдых. По слухам, ее свадьба также была организована достаточно скромно по сравнению с другими звездами шоу-бизнеса: певица потратила около миллиона рублей.

Она выбрала уютный формат мероприятия, пригласив лишь близких друзей и родственников. "Это было так тепло и весело! Никаких лишних свадебных клише — только самые важные традиции и максимум один смешной конкурс", — делилась Виктория своими впечатлениями.