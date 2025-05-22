"Не от безысходности или нужды": Волочкова раскрыла настоющую причину продажи квартиры

В подмосковной Live Арене состоялось вручение XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. На красной дорожке собрался, кажется, весь российский шоу-бизнес – звезды шли почтри три часа. Среди гостей была и балерина Анастасия Волочкова.

За несколько часов до торжественной церемонии пришла новость – балерина всея Руси продала свою шикарную квартиру с расписными потолками в центре Санкт-Петербурга. Пресса выяснила, что эти шестикомнатные владения плошадью в 196 "квадратов" на Итальянской улице танцовщица получила в "нулевых" в подарок от своего возлюбленного – депутата и миллиардера Сулеймана Керимова. А теперь продала тот подарок за 160 миллионов рублей.

"Меня поражает, что новость о продаже моей квартиры стала событием всероссийского масштаба, – улыбается Волочкова. – А что, других событий в стране не происходит?! Это же мое имущество: захотела – продала, не захотела – не продала".

Балерина подчеркнула: с этой квартирой на Итальянской улице Северной столицы у нее связаны очень хорошие воспоминания."Мне ее подарил Сулейман Керимов, с которым мы жили три года, – пояснила Анастасия. – К сожалению, в последние несколько лет по недосмотру управляющей компании там случился потоп. Я выиграла суд и получила компенсацию. Но посчитала, что правильно будет квартиру продать – она уже не в том виде, в каком была изначально. К тому же это был пассивный актив – надо было каждый месяц платить коммунальные платежи".

Волочкова подчеркивает, что "продала квартиру не от безысходности или нужды, а просто потому что так захотела". "Я даже оставила там всю мебель, которую в свое время привозила из Италии", – призналась артистка.