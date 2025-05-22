"В чем сила, брат?": люди несут цветы и свечи к мемориалу Сергея Бодрова

В Кармадонском ущелье, в самом сердце Северной Осетии, что ни день – ажиотаж. Сергея Бодрова, легенду фильмов Алексея Балабанова "Брат" (1997) и "Брат-2" (2000), почитают как святого.

В далеком 2002 году, 20 сентября, сход ледника Колка в Кармадоне стал главной новостью едва ли не в каждом уголке нашей необъятной и великой страны. Мощная, бушующая, неудержимая стихия унесла жизни как минимум 125 человек. Среди них была съемочная группа фильма “Связной” и примкнувшие к ней артисты конного театра "Нарты" — Галазов Хасби, Сланов Сослан, Газанова Марина, Кеосанов Алан, Канатов Таузбек, Засеев Виктор, Багаев Заза, Тохтиев Руслан. Также с ними были лошади — Алан, Арт, Бобыль.

Лидер команды, актер и режиссер Сергей Бодров-младший, пропал без вести вместе с рабочим коллективом "Связного" и поставил на уши многочисленных поклонников по всей России. Никто не остался равнодушным к внезапному и роковому событию. Особенно — осетинский народ.

Уже через год в Кармадонском ущелье, в том самом месте, где все случилось, установили мемориал памяти. А сегодня, более 20 лет спустя, люди от мала до велика несут сюда живые и искусственные цветы, маленькие и большие свечи, а еще портреты, сладости, игрушки, бутылки. Кто-то падает на колени, кто-то складывает руки в молитве, кто-то просто смотрит вдаль и вспоминает безвозвратно ушедших, унесенных стихией. Местные и приезжие, богатые и бедные, мужчины и женщины — все они находят здесь ответ на главный вопрос: "В чем сила, брат?".

На огромной, высокой каменной стене изображено граффити с автором так и не снятой картины "Связной", легендарным артистом, который стал символом российского духа и братского плеча. Никто иной как Сергей Бодров. Ниже на кармадонской скале нарисованы восемь всадников на лошадях, пятый из которых поднимает флаг. Надпись на памятном граффити в ущелье гласит: "Мы узнали, в чем сила, брат. Сила в единстве!".