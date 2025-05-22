Лель не смогла смириться с неутешительными новостями о пропаже бывшего мужа

Родные экс-супруга Кати Лель покинули Францию, так и не обнаружив его. Ситуация с пропажей 52-летнего бизнесмена Игоря Кузнецова становится все более тревожной.

Кузнецов исчез 13 апреля, с тех пор его близкие не получали никаких известий о его судьбе. По словам родных, существует вероятность, что Игорь мог утонуть в местных водах, однако поисковые операции водолазов не принесли результатов.

На недавней премии RU.TV певица Катя Лель открыто поделилась своими переживаниями по этому поводу. Она выразила глубокую озабоченность из-за отсутствия новостей о бывшем муже.

"Уже прошло достаточно много времени. Сегодня его мама и семья улетают из Франции. Они надеялись получить хоть какую-то информацию, но увы, ничего. Просто тишина. Это ужасно", — сказала она, не скрывая эмоций.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, артистка продолжает верить в лучшее и надеется на чудо. Она не может смириться с мыслью о том, что Игорь мог погибнуть, и искренне желает, чтобы он вернулся.

Поисковые работы продолжаются, а полиция делает все возможное для выяснения обстоятельств его исчезновения. Пока надежды на положительный исход тают.

К сожалению, такие истории порой заканчиваются трагически, и Катя Лель это понимает. Сложные эмоции и страх за судьбу близкого человека не покидают ее. Она надеется, что кому-то удастся дать ответ на вопросы, которые мучают семью Кузнецова.