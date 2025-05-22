Новый гроб каждый день: панихиды в Большом театре проходят одна за одной

Кажется логичным, что с актерами, танцорами и режиссерами прощаются на той же сцене, где они и блистали при жизни...

В четверг, 22 мая, в Главном фойе исторического здания Большого театра будут прощаться с артистом балета и педагогом Юрием Владимировым. Он умер на 84-м году жизни....

Напомним, артист пережил клиническую смерть после падения, которое произошло 14 мая у него дома — тогда он получил перелом ноги и был доставлен в реанимацию. Позже возникли осложнения: отек легких на фоне перенесенного ковида и отек мозга. Танцор был подключен к аппарату ИВЛ, медики больше часа боролись за его жизнь, но спасти звезду балета не смогли...

А уже в пятницу, 23 мая, в Большой театр привезут новый гроб – на Исторической сцене будут прощаться с хореографом Юрием Григоровичем.

Напомним, прославленный балетмейстер умер 19 мая возрасте 98 лет. Причиной смерти могли стать осложнения после перенесенной двусторонней пневмонии.

До этого в Большом театре прощались с братом актрисы Светланы Немоляевой – 18 января в атриуме вспомогательного корпуса Большого театра состоялась гражданская панихида по режиссеру балета Всеволоду Немоляеву.