Маркл рассказала о своих тяготах материнства: Было идеализированное видение

Меган Маркл поделилась откровениями о материнстве, которые стали настоящим сюрпризом для многих.

В новом выпуске подкаста "Исповедь женщины-основательницы" она рассказала о своих ожиданиях и реальности, с которой столкнулась после рождения детей. По словам Меган, она всегда мечтала стать мамой и представляла, как будет совмещать материнство с карьерой.

Однако жизнь внесла свои коррективы, и то, что она считала идеальным сценарием, оказалось далеким от реальности. "Я думала: "О Боже, я буду выступать с речью, держа ребенка на бедре". У меня было идеализированное видение", — призналась она.

Маркл отметила, что на момент рождения обоих детей у нее были сложные внешние обстоятельства, которые значительно повлияли на ее жизнь. Несмотря на трудности и изменения в планах, Меган не утратила желание работать и воспитывать детей одновременно. С января 2025 года она вернулась в социальные сети и начала вести блог, а также открыла собственный бизнес. Кроме того, вышел сериал с ее участием.

Стоит отметить, что Меган и Гарри стали родителями, когда были в составе королевской семьи. Однако вскоре после этого они объявили о своем намерении отказаться от королевских обязанностей и переехать в США. С тех пор они старались держать своих детей подальше от внимания прессы, минимально делая публичные появления.