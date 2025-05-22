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Среда 21 мая

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Решетова отреагировала на слухи о подаренной ей квартире Тимати

Решетова отреагировала на слухи о подаренной ей квартире Тимати
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Анастасия Решетова сделала заявление, которое развеяло слухи о ее жилищных условиях после разрыва отношений с Тимати.

Многие поклонники и подписчики в социальных сетях считали, что квартира, в которой Анастасия живет с их общим сыном Ратмиром, была подарком от Тимати или же что она осталась ей после расставания. Однако, как выяснилось, это не так.

В своем недавнем интервью Решетова подчеркнула, что сама является владельцем квартиры. "Друзья, хватит говорить то, о чем понятия не имеете. Я сама выкупила эту квартиру и сама делала в ней изменения. Никто мне ее не дарил", — заявила 29-летняя модель.

Решетова также отметила, что квартира, в которой они жили с Тимати, на самом деле была съемной. Это объясняет, почему в их отношениях не возникло вопроса о собственности на жилье.

Тем временем, на фоне этих новостей, возлюбленная Тимати Валентина Иванова поделилась своими переживаниями. Будущая мама рассказала о своих трудностях, связанных с бессонницей во время беременности.

Шоу-бизнес в Telegram

22 мая 2025, 00:17
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
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