Собчак сделала заявление о находящемся рядом маньяке: Сосед по маршрутке

Ксения Собчак вернулась из Канн. Журналистка была одной из главных гостей премьеры криминальной драмы "Фишер. Затмение".

На мероприятии телеведущая поделилась своими размышлениями о природе зла и том, как оно может проявляться в повседневной жизни. Собчак, известная своими провокационными интервью, в том числе со скопинским маньяком, отметила, что зло часто оказывается гораздо более обыденным, чем мы можем себе представить.

Она подчеркнула, что многие люди ассоциируют зло с образами, которые навязывают фильмы и СМИ: агрессивные преступники с ножами или пистолетами. Однако Ксения считает, что реальность куда более сложна и запутанна. По ее словам, "зло может скрываться за лицом нашего соседа по маршрутке — обычного парня, у которого внутри может твориться настоящий ад".

Телеведущая призналась, что ее интересует философский аспект зла. Она считает этот вопрос одним из самых сложных в человеческом существовании.

На ее взгляд, понимание природы зла требует глубокого анализа и осмысления, ведь зачастую оно проявляется не в ярких преступлениях, а в мелочах повседневной жизни. На премьеру Ксения пришла в сопровождении своего супруга, режиссера Константина Богомолова, что развеяло слухи о возможном разводе пары.

Собчак зрителей задуматься о том, как часто мы можем не замечать зла вокруг нас. "Мы живем в мире, где зло может быть совсем рядом", — добавила она.