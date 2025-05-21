Стало известно, с кем останется сын Прилучного и Муцениеце

Десятилетний Тимофей, сын известных актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, сам принял окончательное решение о том, с кем из родителей он будет проживать после развода. Его мнение, признанное экспертами осознанным и взрослым, стало определяющим фактором в непростом судебном споре между бывшими супругами, поставив точку в одном из ключевых вопросов их разделения.

После долгого периода неопределенности, связанной с определением места жительства общих детей актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце после их развода, появилась ясность относительно старшего ребенка пары. Выяснилось, что десятилетний Тимофей сделал свой выбор и решил проживать со своим отцом.

Информацию об этом решении предоставила адвокат Павла Прилучного, Оксана Даниелова, в комментарии журналистам. По ее словам, Агата Муцениеце, судя по всему, не будет препятствовать волеизъявлению сына.

Даниелова отметила, что, насколько она может судить, Агата не имеет возражений против того, чтобы ребенок жил с отцом, по крайней мере, это не отражается в процессуальных действиях. Она также сообщила, что все необходимые юридические процедуры завершены, все подтверждающие материалы собраны, а очередное слушание по делу назначено на 20 июня.

Вопрос о том, где будет жить Тимофей, рассматривался в ходе судебного заседания в Головинском районном суде и занял весьма продолжительное время – процесс продлился целых шесть часов. Такая длительность, как пояснила адвокат, была обусловлена необходимостью обстоятельного допроса самого ребенка. Она также подчеркнула, что работавшая на заседании экспертная комиссия пришла к выводу об отсутствии каких-либо оснований сомневаться в искренности и обоснованности позиции Тимофея.

Адвокат Даниелова заявила, что мнение Тимофея экспертами признано полностью осознанным, недвусмысленным, твердым, подкрепленным рациональными доводами и соответствующим его возрасту. Она добавила, что специалисты не нашли причин ставить его под сомнение.

Однако, несмотря на урегулирование вопроса с проживанием сына, взаимоотношения между бывшими супругами остаются весьма напряженными. Сторона Павла Прилучного высказывает предположение, что Агата Муцениеце, осознав невозможность повлиять на принятое Тимофеем решение, якобы изменила свою тактику и теперь ограничивает контакты младшей дочери Мии. По утверждению адвоката Прилучного, Агата существенно сократила частоту встреч Мии как с ее братом Тимофеем, так и, соответственно, с их отцом.