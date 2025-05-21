Упала в ноги Крутому и пустилась в пляс: Кудрявцева удивила коллег на собственном юбилее

Настоящая праздничная феерия развернулась в одном из столичных заведений, где известная телеведущая Лера Кудрявцева с размахом отметила свое 54-летие. Поздравить именинницу собрался практически весь цвет российского шоу-бизнеса, и этот вечер запомнился не только звездным десантом, но и ярким поведением самой виновницы торжества, которая, кажется, сумела удивить даже самых искушенных коллег.

Для своего выхода Лера Кудрявцева выбрала эффектное черное миниплатье с белой кружевной юбкой. На празднике телеведущая появилась в сопровождении своего мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Их совместное присутствие и теплые объятия на протяжении всего вечера наглядно демонстрировали полную идиллию в их отношениях, развеивая любые возможные домыслы и, возможно, немного удивляя тех, кто давно не видел Кудрявцеву такой расслабленной и счастливой.

Одним из самых запоминающихся и, безусловно, удивительных для многих моментов стало появление на сцене маэстро Игоря Крутого, давнего друга и наставника Леры. Когда Игорь Яковлевич начал исполнять песню Юрия Антонова "Двадцать лет спустя", Лера, переполненная эмоциями и выражая свое глубочайшее почтение, неожиданно для многих упала ему в ноги прямо перед сценой. Сам Игорь Яковлевич, хоть и несколько растерялся от такого порыва, продолжил пение, а Лера, поднявшись, тут же пустилась в пляс, присоединившись к своему мужу. Этот яркий жест и последующий зажигательный танец стали настоящим украшением вечера.

Атмосфера на празднике была невероятно живой благодаря выступлениям звездных гостей. Наташа Королева, появившись на сцене, моментально "завела" публику своими хитами, под которые Лера с удовольствием присоединилась к танцующим. Когда микрофон перешел к Александру Ревве, на танцпол вышли практически все присутствующие знаменитости.

Сама Лера Кудрявцева тоже не осталась в стороне от музыкальной части, исполнив хит своей группы с Катей Гордон "Дамы за тридцать хотят влюбиться", чем еще раз доказала, что умеет не только вести шоу, но и зажигать на сцене.

Вечер завершился выносом роскошного торта. Лера буквально светилась от счастья, принимая поздравления под бурные аплодисменты. И хотя праздник продлился далеко за полночь, времени на долгий отдых у телеведущей нет – ее уже ждет плотный график съемок нового сезона шоу "Суперстар".