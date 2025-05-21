Появившаяся в обществе любимого мужчины Собчак ответила на слухи о разводе

Новый поворот в скандале с сыном Кадышевой Тесты Кафельникова намекнула на развод Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому ГлюкозыЛюди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на КипреПусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре МосквыЛюди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы

Лента новостей

Среда 21 мая

16:51ТЕСТ: правда или вымысел о культовых сериалах 90-х? 15:51 Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение" 14:58Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы с Ниной Гребешковой? 13:57Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы 13:38Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ – Собянин 12:08Мгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие 10:57Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов 10:33Волочкова тайно избавилась от подаренной состоятельным ухажером роскошной квартиры 10:29Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве" 08:53Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать 06:35Пригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 03:27Имя Меган Маркл категорически запрещено упоминать в присутствии Кейт Миддлтон 00:0856-летняя Буланова готовится стать матерью: Прерогатива и решение мужа 21:28Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные 20:16На фоне слухов о "болезни" супруга юмориста Евгения Петросяна улетела из России 19:48Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре 19:07Волочкова раскрыла, почему не общается с родителями зятя 17:33СМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна 16:49Владимир Пресняков сделал громкое признание в важный для него день 16:01Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс 13:35Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми? 12:55Муцениеце категорически отказалась отпускать дочь с Прилучным на отдых 11:33"Могла пройтись, не щадя": звезда "Фабрики звезд" Масюков об отношениях с Пугачевой 10:51Люди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля 10:35Немоляева рассказала о жестких методах воспитания сына: Угрожала спустить в унитаз 08:51Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру 06:18Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус 03:4166-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя 00:08Вдовец Заворотнюк стремительно разбогател на одном деле 20:05Наталья Варлей поразила фанатов своим видом 18:26Возлюбленная Лепса появилась в компании молодого 18:13Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших" 18:05В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль "Воздух Карелии" 17:30На молодую жену Петросяна было совершено нападение: Трое молодых человек 16:26Стало известно, кто будет представлять Россию на конкурсе "Интервидение" 15:53Ошалевшую от популярности Кадышеву обвинили в воровстве песен 14:14Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру 13:30Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"? 12:09У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка 10:57Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту 10:28"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном 09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Всплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Появившаяся в обществе любимого мужчины Собчак ответила на слухи о разводе

Появившаяся в обществе любимого мужчины Собчак ответила на слухи о разводе
2

Недавно в медиа и социальных сетях снова активизировались разговоры о возможном кризисе в отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова. Слухи о их грядущем разводе появлялись регулярно, становясь предметом бурных обсуждений.

Ксения Собчак, кажется, решила поставить точку в этих домыслах, сделав это своим публичным появлением.Случай представился на светском мероприятии в московском кинотеатре "Художественный". Там состоялась премьера нового кинопроекта, собравшая множество представителей российского шоу-бизнеса и кинематографа.

Среди гостей вечера были замечены Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов. Ксения прибыла на премьеру вскоре после возвращения с Каннского кинофестиваля, где она провела несколько дней. Именно этот совместный выход стал самым ярким и недвусмысленным способом для Собчак ответить на слухи о разводе. Появившаяся в обществе любимого мужчины Собчак не делала официальных заявлений, но ее присутствие рядом с Константином Богомоловым и, как отмечают очевидцы, их гармоничный и счастливый вид, были восприняты как явный сигнал: разговоры о расставании не соответствуют действительности.

Пара своим появлением продемонстрировала единство и, судя по всему, опровергла все спекуляции относительно их брака. Для выхода в свет Ксения Собчак выбрала элегантный и в то же время выразительный образ. Она появилась в длинном платье, дополнив его яркими деталями, которые привлекли внимание: алой меховой сумочкой, подобранными в тон туфлями и алыми серьгами-гвоздиками.

Таким образом, визит Ксении Собчак и Константина Богомолова на московскую премьеру не только стал заметным событием светской хроники, но и, по мнению многих, поставил убедительную точку в очередном раунде слухов, продемонстрировав прочность их союза.

Шоу-бизнес в Telegram

21 мая 2025, 18:04
Ксения Собчак. Фото: YouTube / @sobchak
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Собчак сделала заявление о находящемся рядом маньяке: Сосед по маршрутке

Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале
Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение"

Назван победитель музыкального конкурса "Интервидение"
В преддверии первого международного музыкального конкурса “Интервидение-2025”, который состоится в Москве в сентябре следующего года с участием артистов из 22 стран, активно обсуждается, кто представит Россию и каковы шансы нашей страны на победу. Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов уже сделал свой прогноз. Назван победитель музыкального конкурса “Интервидение” еще до его старта — им станет российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы

Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы
Экс-невестка Надежды Кадышевой поделилась откровениями о своих отношениях с сыном известной певицы. Экс-невестка Надежды Кадышевой поделилась откровениями о своих отношениях с сыном известной певицы.

Мгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие

Мгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие
Свежая история с Гариком Харламовым и его роскошным автомобилем стала настоящим примером мгновенной кармы. Комик явно не ожидал, что его действия приведут к столь неожиданным последствиям.

Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов

Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов
В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера драмы Романа Косова с Григорием Данишевским в главной роли "Правила Филиппа", рассказывающая о жизни людей с особенностями. Среди звездных гостей красной дорожки была кастинг-директор многих картин Маруся Левкина, вдова музыканта Владимира Левкина. С ней встретился корреспондент "Дни.ру". Владимира Левкина не стало 17 ноября 2024-го – певец скончался в реанимации на 58-м году жизни в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии и лейкоза.

Волочкова тайно избавилась от подаренной состоятельным ухажером роскошной квартиры

Волочкова тайно избавилась от подаренной состоятельным ухажером роскошной квартиры
Анастасия Волочкова продала свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге. Как сообщает издание StarHit, Волочкова приняла решение продать квартиру незадолго до свадьбы своей дочери Ариадны.

Выбор читателей

20/05ВтрЛюди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля 20/05ВтрСМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна 20/05ВтрВдовец Заворотнюк стремительно разбогател на одном деле 19/05ПндНаталья Варлей поразила фанатов своим видом 21/05СрдПригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 19/05ПндВозлюбленная Лепса появилась в компании молодого