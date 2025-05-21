В преддверии первого международного музыкального конкурса “Интервидение-2025”, который состоится в Москве в сентябре следующего года с участием артистов из 22 стран, активно обсуждается, кто представит Россию и каковы шансы нашей страны на победу. Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов уже сделал свой прогноз.

Назван победитель музыкального конкурса “Интервидение” еще до его старта — им станет российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Именно он, по мнению критика Сергея Соседова, имеет все шансы на победу в новом международном состязании.

Соседов уверен, что SHAMAN – достойный кандидат, чтобы первым выступить от России на этом конкурсе. Поясняя свою позицию в беседе с медиа, он заявил, что Россия должна выдвинуть яркого артиста "патриотического направления". Он считает принципиальным, чтобы участник ранее не был "засвечен" на других аналогичных конкурсах, таких как "Евровидение", что, по его словам, случалось довольно часто. Нужны "свежие лица" для международной сцены, но при этом уже "успевшие себя зарекомендовать", "обладающие умениями" и "известностью". Критик особо отметил, что на конкурсе такого уровня артист становится лицом всей страны, и SHAMAN, по его мнению, подходит под эти требования.

Музыкальный критик считает решение не отправлять на "Интервидение" артистов, уже участвовавших в похожих мероприятиях, абсолютно правильным. По его словам, нужен именно такой исполнитель, как SHAMAN – молодой, известный и яркий. Сергей Соседов выразил полную уверенность в будущем успехе Ярослава Дронова на конкурсе. Он отметил, что у артиста "бойцовский характер", который поможет ему в состязании.

"Поэтому я желаю ему победы", — заключил Соседов.

Напомним, что информация о том, что именно SHAMAN может представить Россию на "Интервидении-2025", появилась 19 мая. Сам певец, комментируя эту возможность, заявил, что для него это "большая честь" представлять свою страну на международном песенном конкурсе.

