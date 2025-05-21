Бывшая невестка Кадышевой откровенно рассказала об отношениях с проблемным сыном певицы

Экс-невестка Надежды Кадышевой поделилась откровениями о своих отношениях с сыном известной певицы.

Экс-невестка Надежды Кадышевой поделилась откровениями о своих отношениях с сыном известной певицы. Габриелла Мерман рассказала о том, как их связь повлияла на ее жизнь и жизнь их общего ребенка.

Имя Надежды Кадышевой вновь стало актуальным, не только из-за ее музыкальной карьеры, но и в свете недавних скандалов. Габриэлла рассказала, что ее цель — не просто желание привлечь внимание, а стремление предостеречь других от возможных ошибок в отношениях.

"Я просто хотела донести до людей эту информацию, чтобы перестало страдать еще больше людей, вот и все", — заявила она.

Когда речь зашла о ее браке с Григорием, Габриэлла была откровенна: "Замуж точно нет. Но у меня от этого человека замечательный ребенок, за появление которого я безумно благодарна". Ребенок, родившийся в 2022 году, стал для нее источником радости, несмотря на сложные отношения с отцом, отмечает женский журнал Клео.ру.

Габриэлла также рассказала о том, как Григорий пытался наладить контакт с сыном. "Разве что только для суда пытался делать это", — отметила она.

По ее словам, Григорий не пришел на встречи, которые она организовала для них. "На два года он подарил сыну книжку-раскраску и открытку, которые прислал по 'Почте России'", — добавила она с горечью.

Ситуация усугубляется тем, что Григорий Костюк уже имел проблемы с родительскими правами: его бывшая жена лишила его прав на их общего сына Алексея. Габриэлла приняла решение о лишении Григория родительских прав, чтобы защитить психику ребенка и избежать вымогательства денег со стороны отца. "Его адвокат сказал нам, что Григорий хочет получить деньги за отказ от родительских прав", — пояснила она. "Десять миллионов ему мало, сто мы ему не заплатим", — резюмировала Габриэлла.