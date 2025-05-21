Мгновенная карма: плюнувшего на соседей Харламова настигло возмездие

Свежая история с Гариком Харламовым и его роскошным автомобилем стала настоящим примером мгновенной кармы.

Комик явно не ожидал, что его действия приведут к столь неожиданным последствиям. Его новый монстр на колесах — китайский внедорожник стоимостью 16 миллионов рублей, спровоцировал возмездие со стороны недовольных соседей.

Все началось с того, что Харламов, как это часто бывает с владельцами дорогих автомобилей, решил припарковать свой джип на островке, предназначенном для другого транспорта. Это вызвало возмущение у местных жителей, которые не раз становились свидетелями того, как комик пренебрегает правилами дорожного движения.

В ответ на наглость знаменитости соседи решили "наказать" Гарика по-своему. В один из дней его автомобиль залили кефиром.

Стоит отметить, что за короткий срок, с момента покупки автомобиля в марте 2024 года, Харламов успел накопить внушительное количество штрафов. На сегодняшний день количество нарушений достигло 151. Из этого числа 126 штрафов были выписаны за превышение скорости — очевидно, комик не мог устоять перед мощью своего нового авто.

Сейчас на его машине числится 28 неоплаченных штрафов на сумму 17 тысяч рублей. Среди них 8 за превышение скорости, одно за несоблюдение разметки и 19 штрафов за проезд по платным дорогам.