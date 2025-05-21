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Среда 21 мая

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Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов

Вступающая в наследство вдова Левкина рассказала о долгах и памятнике за несколько миллионов
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В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера драмы Романа Косова "Правила Филиппа", рассказывающая о жизни людей с особенностями. Среди звездных гостей красной дорожки была кастинг-директор многих картин Маруся Левкина, вдова музыканта Владимира Левкина. С ней встретился корреспондент "Дни.ру".

Владимира Левкина не стало 17 ноября 2024-го – певец скончался в реанимации на 58-м году жизни в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии и лейкоза. А 17 мая 2025-го исполнилось полгода с момента его смерти...

"Мы с Никой (12-летняя дочь – Прим. ред.) пережили этот страшный рубеж – полгода без Володи, – говорит вдова. – Всей семьей собрались на кладбище, посадили там цветы, увидели очень много поклонников".

Сегодня все мысли Маруси – о красивом и достойном памяти артиста монументе, который планируется открыть на первую годовщину кончины Левкина. "Веду переговоры с несколькими компаниями по созданию монумента, – говорит вдова. – Я не ожидала, что будет такой ажиотаж – все хотят помочь, все хотят, чтобы это был их проект".

Скульптурная композиция, которую хочет поставить Маруся, стоит несколько миллионов рублей. "Я хотела собрать эти деньги через концерт памяти Володи, – признается она. – Но поскольку памятник надо ставить раньше, чем концерт, то, видимо, мне придется влезть в долги".

Фото: Дни.ру

А, может, у самого артисты были какие-то накопления, счета? "По закону, через полгода надо вступать в наследство, – пояснила Маруся. – Вот как раз сейчас я буду встречаться с нотариусом, от которого и узнаю, что меня ждет – это может быть и плюс, а может быть и минус".

Шоу-бизнес в Telegram

21 мая 2025, 10:57
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

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