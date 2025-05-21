Волочкова тайно избавилась от подаренной состоятельным ухажером роскошной квартиры

Анастасия Волочкова продала свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге.

Как сообщает издание StarHit, Волочкова приняла решение продать квартиру незадолго до свадьбы своей дочери Ариадны. По информации источников, продажа квартиры была проведена тайно.

Анастасия долгое время пыталась найти покупателя, но сделка состоялась лишь в апреле, совпав с важным событием в ее жизни. Причины такого решения, по мнению экспертов, заключаются в острой потребности Волочковой в деньгах. За последнее время у нее не было состоятельных поклонников, поэтому артистка продолжает активно заниматься организацией благотворительных концертов по всей стране, а это требует значительных финансовых вложений.

Первоначально 200-метровая квартира была выставлена на продажу за 200 миллионов рублей, однако со временем цена снизилась до 165 миллионов. Несмотря на это, желающих приобрести элитную недвижимость не оказалось. Более того, Волочкова испытывала трудности даже с поиском арендаторов, когда пыталась сдать квартиру за 500 тысяч рублей в месяц.

Сколько именно денег Волочкова получила за квартиру, на данный момент неизвестно. Однако очевидно, что решение о продаже было продиктовано не только рыночной ситуацией, но и личными обстоятельствами.