Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать

Анна Седокова продолжает восстанавливаться после смерти Яниса Тиммы.

В своем новом посте в соцсетях она пожаловалась подписчикам на то, что устала от страданий и горя, Артистка решила, что пришло время для перемен,

Седокова радикально сменила свой образ: она перекрасила волосы из ярко-рыжего в светлый цвет, стремясь избавиться от мрачных мыслей и создать более жизнерадостный имидж.

"Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой", — призналась она. Певица пообещала своим поклонникам, что теперь будет исполнять только светлые песни и окружать себя позитивными людьми.

Однако, несмотря на стремление к светлым переменам, Анна не обошла стороной и сложные моменты своей жизни. Она намекнула на недоброжелателей, которые продолжают атаковать ее после трагедии. Седокова отметила, что некоторые родственники покойного Яниса обвиняют ее в трагедии и требуют вернуть часть его имущества.

"Люди пытались меня поломать, но их сгубила алчность и меркантильность", — заявила она.

Певица также заверила своих поклонников, что вскоре сделает официальное заявление по поводу обсуждаемой ситуации. "Миром правят те, кто умеет работать и отдавать своему делу всю душу", — добавила она.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил о серьезных финансовых проблемах, с которыми может столкнуться певица Анна Седокова. По его словам, если суд удовлетворит требования семьи баскетболиста Яниса Тиммы, то Седокова рискует стать банкротом. Конфликт возник из-за квартиры в жилом комплексе "Алые паруса", проданной накануне развода.