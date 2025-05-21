Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать

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Среда 21 мая

08:53Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать 06:35Пригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат 03:27Имя Меган Маркл категорически запрещено упоминать в присутствии Кейт Миддлтон 00:0856-летняя Буланова готовится стать матерью: Прерогатива и решение мужа 21:28Тест: угадай реальные ли это названия советских фильмов или выдуманные 20:16На фоне слухов о "болезни" супруга юмориста Евгения Петросяна улетела из России 19:48Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре 19:07Волочкова раскрыла, почему не общается с родителями зятя 17:33СМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна 16:49Владимир Пресняков сделал громкое признание в важный для него день 16:01Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс 13:35Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми? 12:55Муцениеце категорически отказалась отпускать дочь с Прилучным на отдых 11:33"Могла пройтись, не щадя": звезда "Фабрики звезд" Масюков об отношениях с Пугачевой 10:51Люди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля 10:35Немоляева рассказала о жестких методах воспитания сына: Угрожала спустить в унитаз 08:51Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру 06:18Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус 03:4166-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя 00:08Вдовец Заворотнюк стремительно разбогател на одном деле 20:05Наталья Варлей шокировала фанатов своим видом 18:26Возлюбленная Лепса появилась в компании молодого 18:13Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших" 18:05В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль "Воздух Карелии" 17:30На молодую жену Петросяна было совершено нападение: Трое молодых человек 16:26Стало известно, кто будет представлять Россию на конкурсе "Интервидение" 15:53Ошалевшую от популярности Кадышеву обвинили в воровстве песен 14:14Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру 13:30Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"? 12:09У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка 10:57Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту 10:28"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном 09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Всплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 03:29Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины 16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов 12:23Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну? 10:16Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры 09:117-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда 06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале
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Седокова сделала заявление после требований близких Тиммы вернуть деньги: Пытались меня поломать

Анна Седокова продолжает восстанавливаться после смерти Яниса Тиммы.

В своем новом посте в соцсетях она пожаловалась подписчикам на то, что устала от страданий и горя, Артистка решила, что пришло время для перемен,

Седокова радикально сменила свой образ: она перекрасила волосы из ярко-рыжего в светлый цвет, стремясь избавиться от мрачных мыслей и создать более жизнерадостный имидж.

"Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой", — призналась она. Певица пообещала своим поклонникам, что теперь будет исполнять только светлые песни и окружать себя позитивными людьми.

Однако, несмотря на стремление к светлым переменам, Анна не обошла стороной и сложные моменты своей жизни. Она намекнула на недоброжелателей, которые продолжают атаковать ее после трагедии. Седокова отметила, что некоторые родственники покойного Яниса обвиняют ее в трагедии и требуют вернуть часть его имущества.

"Люди пытались меня поломать, но их сгубила алчность и меркантильность", — заявила она.

Певица также заверила своих поклонников, что вскоре сделает официальное заявление по поводу обсуждаемой ситуации. "Миром правят те, кто умеет работать и отдавать своему делу всю душу", — добавила она.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил о серьезных финансовых проблемах, с которыми может столкнуться певица Анна Седокова. По его словам, если суд удовлетворит требования семьи баскетболиста Яниса Тиммы, то Седокова рискует стать банкротом. Конфликт возник из-за квартиры в жилом комплексе "Алые паруса", проданной накануне развода.

Шоу-бизнес в Telegram

21 мая 2025, 08:53
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