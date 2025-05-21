Имя Меган Маркл категорически запрещено упоминать в присутствии Кейт Миддлтон

В доме принца Уильяма и Кейт Миддлтон существует молчаливое табу на одно имя. Речь идет, как многие догадываются, о Меган Маркл.

Инсайдеры сообщают, что причина этого заключается в глубоком разочаровании и обиде, которые супруги испытывают из-за откровенных заявлений принца Гарри о своей семье. По словам источников, в кругу близких к королевской семье людей сложилось негласное правило: имя герцогини Сассекской больше не упоминается.

Ситуация усугубляется тем, что Кейт Миддлтон сейчас переживает непростые времена. В марте 2024 года она сделала заявление о своем диагнозе — рак. Хотя принцесса находится в состоянии ремиссии, психологическое напряжение, вызванное ситуацией с Меган и Гарри, может негативно сказываться на ее здоровье. В связи с этим принц Уильям старается создать для жены спокойную атмосферу, избегая любых упоминаний о Меган.

Недавнее интервью Гарри для BBC вновь привлекло внимание к напряженным отношениям внутри королевской семьи. Принц открыто говорил о своем отчуждении от отца и о проблемах, связанных с отсутствием государственной охраны в Великобритании. Однако его слова не затронули ни Кейт, ни Уильяма, что лишь усилило существующее напряжение.

Инсайдеры подчеркнули, что для Уильяма это стало очередным ударом. Он всегда стремился сохранить семейное достоинство. Теперь принц не может смириться с открытыми упреками своего брата. "Уильяму больно больше всего", — отметил источник. Напряженные отношения между Кейт и Меган начались еще в 2018 году, когда произошел конфликт из-за платья для принцессы Шарлотты. С тех пор взаимопонимание между ними так и не было восстановлено.

Несмотря на попытки сохранять нейтралитет, напряжение лишь нарастало, особенно после того, как Гарри и Меган решили отказаться от королевских обязанностей и переехали в США в 2020 году. "Все изменилось, когда Меган пришла в семью. Но нельзя забывать, что Гарри также несет ответственность за происходящее", — добавил инсайдер.