56-летняя Буланова готовится стать матерью: Прерогатива и решение мужа

Татьяна Буланова в последнее время активно обсуждает тему материнства.

По информации из надежных источников, артистка приняла решение воспользоваться ранее замороженными яйцеклетками и задумалась о возможности стать матерью через суррогатное материнство. Татьяна поделилась своими мыслями на этот счет, заявив, что чувствует себя полностью готовой к новому этапу в жизни.

"Я вам могу сказать, что если, дай бог, все получится, то там найдется способ, как это все сделать. Ничего страшного", — отметила Буланова.

Однако певица сразу же уточнила, что не собирается рожать самостоятельно. "Есть на это все-таки суррогатное материнство и так далее. Это абсолютно прерогатива Валерия, его решение будет. Как он будет готов, то тогда все, наверное, будет и организовано", — добавила она.

Стоит отметить, что Буланова вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева летом 2023 года. С тех пор их отношения стали предметом обсуждения в светских кругах.

Пара активно делится радостными моментами своей жизни и раскрывает секреты своего счастья. Буланова отмечает, что поддержка и понимание со стороны мужа играют ключевую роль в их совместном будущем.