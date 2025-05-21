Пригожин отказался содержать шикующих за его счет детей: Я не банкомат

Иосиф Пригожин и Валерия приняли решение построить дом своей мечты.

Звездная пара поделилась своими планами на будущее. Пригожин откровенно высказался о своих отношениях с взрослыми детьми от первого брака.

После долгих поисков идеального загородного жилья супруги решили, что лучше всего будет построить коттедж с нуля. "Наш дом будет компактным — ровно столько комнат, сколько нужно нам, плюс пара гостевых. Мне достаточно большой кровати, хорошей гостиной и удобного санузла", — рассказал Пригожин.

Валерия же имеет свой взгляд на это: она мечтает создать уютную зону для красоты, где смогут работать визажисты и парикмахеры. "Это производственная необходимость для меня!", — отметила она. Кроме того, певица планирует разбить "дизайнерский огород", но, к сожалению для ее супруга, картошку выращивать не собирается.

Однако в разговоре о семье Иосиф не сдержал эмоций по поводу своих взрослых детей — Данаи и Дмитрия. "Меня раздражает их постоянное нытье. Я оставил им квартиры, землю, дачу и регулярно помогаю деньгами. Но я не банкомат! Они должны сами устраивать свою жизнь", — заявил он. Ситуация стала особенно напряженной после того, как бывшая жена Пригожина взяла микрозайм под залог недвижимости, купленной его средствами, что в итоге лишило детей жилья.

Сейчас дочь с внуком вновь ищут квартиру, но Иосиф не собирается им помогать. "Я дал образование и возможности — теперь их очередь проявлять самостоятельность. Пора уже им меня содержать, а не наоборот!", — уверенно заявил он.