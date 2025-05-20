На фоне слухов о "болезни" супруга юмориста Евгения Петросяна улетела из России

Татьяна Брухунова, молодая жена народного артиста Евгения Петросяна, чья персона неизменно привлекает повышенное внимание публики, вновь оказалась в центре новостей.

Супруга знаменитого ведущего и юмориста Евгения Петросяна рассказала о том, что покинула Россию. В личном блоге Татьяна Брухунова поделилась информацией о том, что сейчас находится в крупнейшем городе Китая. Она не скрывает своего восторга от пребывания там.

По словам Татьяны, Шанхае сейчас замечательная погода – как раз такая, которую любит блогер. Несмотря на 30-градусную жару и повышенную влажность, Брухунова в восторге от своей поездки. Ранее супруга артиста уже высказывалась о своих предпочтениях в путешествиях. Она рассказывала подписчикам, что отказалась от поездок в определенные страны, выбирая теперь те направления, где ей не приходится "прятать свое происхождение". Татьяна отмечала, что больше не возит деньги в "агрессивную Европу".

Напомним, недавно в СМИ обсуждали "звездную болезнь" жены юмориста. По мнению психолога, Брухунова слишком переоценивает свою значимость. К тому же, как рассказал эксперт, Татьяна не просто использовала супруга для успешного начала своей медиакарьеры, но и всеми силами желает превосходства над ним в профессиональном плане. Как добавил специалист, такие люди не могут самостоятельно достигать определенных высот, а используют для этого более значимых людей.