Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре

Надежда Бабкина одна из первых протянула руку Михаилу Ефремову после освобождения.

Народная артистка России Надежда Бабкина, чьи высказывания всегда отличаются прямолинейностью, впервые публично прокомментировала освобождение актера Михаила Ефремова. Это событие, произошедшее после его условно-досрочного освобождения 9 апреля 2025 года, активно обсуждается в обществе. Напомним, что Ефремов отбывал наказание по приговору суда, вынесенному после трагической аварии в июне 2020 года, когда он выехал на встречную полосу, что привело к гибели водителя другой машины. Изначально его срок составлял семь с половиной лет лишения свободы.

Новость о выходе актера из колонии вызвала неоднозначную реакцию в обществе, но Надежда Бабкина, комментируя ситуацию журналистам, высказалась вполне определенно. Артистка выразила свою радость по поводу освобождения Ефремова. Бабкина восхитилась Ефремовым, назвав его "Мишкой" и отметив достойное поведение за время заключения.

Но Надежда Бабкина не ограничилась только словами одобрения. Артистка сделала конкретный шаг навстречу коллеге по цеху – предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре "Русская песня". Надежда Георгиевна заявила о намерении пригласить актера для участия в постановках. Свое решение она объяснила просто: "Никто не застрахован от ошибок".