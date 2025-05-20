Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре

Народная артистка России Надежда Бабкина, чьи высказывания всегда отличаются прямолинейностью, впервые публично прокомментировала освобождение актера Михаила Ефремова. Это событие, произошедшее после его условно-досрочного освобождения 9 апреля 2025 года, активно обсуждается в обществе. Напомним, что Ефремов отбывал наказание по приговору суда, вынесенному после трагической аварии в июне 2020 года, когда он выехал на встречную полосу, что привело к гибели водителя другой машины. Изначально его срок составлял семь с половиной лет лишения свободы.
Новость о выходе актера из колонии вызвала неоднозначную реакцию в обществе, но Надежда Бабкина, комментируя ситуацию журналистам, высказалась вполне определенно. Артистка выразила свою радость по поводу освобождения Ефремова. Бабкина восхитилась Ефремовым, назвав его "Мишкой" и отметив достойное поведение за время заключения.
Но Надежда Бабкина не ограничилась только словами одобрения. Артистка сделала конкретный шаг навстречу коллеге по цеху – предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре "Русская песня". Надежда Георгиевна заявила о намерении пригласить актера для участия в постановках. Свое решение она объяснила просто: "Никто не застрахован от ошибок".