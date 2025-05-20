Волочкова раскрыла, почему не общается с родителями зятя

Балерина Анастасия Волочкова, чья личная жизнь всегда остается под пристальным вниманием публики, не перестает удивлять своей откровенностью. Недавно звезда примерила на себя новый статус тещи, выдав замуж единственную дочь Ариадну.

Месяц назад в Санкт-Петербурге состоялось торжество по случаю бракосочетания дочери Анастасии Волочковой Ариадны с молодым человеком по имени Никита. Пышная свадьба прошла в историческом особняке, однако после нее молодожены не отправились в классическое свадебное путешествие на тропические острова. Вместо этого, как рассказала сама балерина в интервью журналистам, их "медовый месяц" прошел в ее собственном доме.

Анастасия Волочкова поделилась, что спустя две недели после петербургской церемонии Ариадна и Никита приехали к ней. Вместе с ними были друзья, которые, по словам балерины, оказались единственными свидетелями их тайного венчания, прошедшего до основной свадьбы. В домашней обстановке, в отличие от большого торжества, где не было возможности нормально пообщаться, Волочкова смогла узнать зятя поближе. Он произвел на нее очень хорошее впечатление.

При этом, Анастасия сразу предвосхитила ожидаемый вопрос от журналистов и публики. Звезда раскрыла, почему не общается с родителями зятя, заявив, что этот контакт для нее не является принципиально важным.

Балерина объяснила свою позицию очень прямолинейно: ей совершенно неважно, какие у Никиты родители. Главное для нее – это счастье ее дочери Ариадны и ее любовь к Никите. По словам Волочковой, ей достаточно того, что она лично доверяет своему зятю. Свое доверие она обосновала весьма необычным образом, рассказав, что впервые увидела Никиту в храме.

"Я верующий человек, и нас всех объединил бог — вот что важно", — подчеркнула Анастасия, придавая их первой встрече особое, духовное значение.

Балерина отметила, что для нее важно, чтобы дочь ощущала ее дом как свой главный очаг. Она создавала его для Ариадны, и именно это место должно остаться за ней в будущем.