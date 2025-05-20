СМИ сообщили о серьезной болезни молодой жены Петросяна

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, чья персона постоянно находится под пристальным вниманием общественности, вновь стала поводом для бурных обсуждений. На этот раз причиной стало неожиданное мнение специалиста о ее состоянии.

В кулуарах светских мероприятий и медиапространстве активно распространяется информация о том, что у молодой супруги известного юмориста Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой, диагностировали, по мнению одного из экспертов, серьезную болезнь. Речь идет не о физическом недуге, а о том, что клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с журналистами назвала "звездной болезнью".

По словам специалиста, корни этого состояния у Татьяны проявились с момента знакомства с Евгением Вагановичем. Психолог считает, что именно тогда Брухунова осознала, что может эффективно использовать успех и статус знаменитого артиста для собственного продвижения в медийном мире. Марианна Абравитова полагает, что у Татьяны изначально была своего рода "звездная постройка", проявившаяся, когда она увидела Петросяна и поняла, что "можно взять его в разработку".

Более того, психолог полагает, что амбиции Татьяны не ограничиваются лишь стремлением сравняться с супругом. По мнению Абравитовой, Брухунова видит Евгения Петросяна лишь как стартовую площадку и стремится превзойти его, используя его достижения как ступень для собственного подъема.

Марианна Абравитова добавила, что, с ее точки зрения, подобные личности, не обладая достаточным внутренним потенциалом для самостоятельного достижения высот, часто полагаются на хитрость и манипулятивные навыки. Таким образом, они используют успех других людей, чтобы самим "подниматься по карьерной лестнице".