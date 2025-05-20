Владимир Пресняков сделал громкое признание в важный для него день

Певец Владимир Пресняков, чья семейная и творческая жизнь на протяжении многих лет находится под пристальным вниманием публики, не упускает возможности выразить свои чувства, особенно в особенные моменты. На этот раз он посвятил свои самые теплые слова любимой женщине.

Сегодня, 20 мая, свой день рождения отмечает супруга артиста – певица Наталья Подольская. Ей исполняется 43 года. И именно в этот день Владимир Пресняков сделал громкое признание. Он не стал ждать и поспешил поздравить Наталью в своих социальных сетях, опубликовав пост, который сразу привлек внимание поклонников пары.

"Любовь моя! Вот уже 20 лет ты делаешь меня абсолютно счастливым!", – с таких трогательных слов начал свое обращение артист. Он добавил, что очень хочет быть уверенным в том, что и он сам делает Наталью настолько же счастливой. Пресняков выразил огромную благодарность жене за все годы совместной жизни: за каждый совместно прожитый день, за подаренных сыновей, за их общие песни и, конечно, за их глубокую любовь.

Завершил свое эмоциональное послание певец словами, которые говорят о многом: "Ты мой воздух! С днем рождения, Туся". Свои теплые слова Владимир сопроводил целой подборкой архивных семейных фотографий, добавив визуальной теплоты к публичному поздравлению.

Интересно вспомнить, что их долгая и крепкая история любви не всегда была такой безоблачной. Сама Наталья Подольская не так давно делилась в интервью деталями их знакомства и даже рассказывала, как в самом начале отношений она рассталась с Пресняковым, причем довольно резко – отправив ему SMS-сообщение. Причиной стал тот факт, что певица узнала о его официальном браке с Леной Ленской. Этот неожиданный факт из прошлого добавляет своеобразный контраст к сегодняшнему публичному признанию в такой сильной и продолжительной любви.