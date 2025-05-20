Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс

Актер Алексей Панин, чья публичная жизнь всегда была полна скандалов и неожиданных поворотов, даже после переезда за рубеж, не перестает удивлять публику. На этот раз его обращение к зрителям было вызвано весьма досадным происшествием.

Актер Алексей Панин*, признанный в России иностранным агентом, чье имя уже давно ассоциируется не только с ролями в кино, но и с громкими скандалами, продолжает привлекать внимание публики даже после своего переезда за границу. Жизнь вдали от родины, похоже, подкидывает ему новые проверки. Одно из таких испытаний обернулось для Панина* настоящим публичным конфузом в США. Ситуация сложилась так, что актеру пришлось практически взмолиться о прощении перед зрителями. О причинах и своих эмоциях он подробно рассказал в личном блоге.

По словам артиста, запланированный им спектакль в Америке не состоялся по вине одного из его коллег. Но еще больше Панина* возмутило отношение организаторов мероприятия. Как утверждает актер, зрителям, которые уже купили билеты, даже не принесли должных извинений за отмену. О случившемся люди узнали лишь из объявления – по сути, "липовой бумажки" – прикрепленной на двери учреждения.

Такая ситуация оказалась беспрецедентной для самого Панина*. "За 25 лет в театре я впервые в такой ситуации. Для меня это ни в какие ворота", — эмоционально прокомментировал он, не скрывая своего разочарования и возмущения.

Стремясь хоть как-то реабилитироваться перед публикой и дать людям возможность увидеть постановку, актер предложил провести спектакль повторно в Филадельфии. При этом он пошел на необычный шаг: буквально взмолился о прощении и призвал всех желающих просто отметиться на специальном сайте, выразив готовность прийти.

"Не нужно платить никакие деньги, покупать билеты, — подчеркнул Панин*. — Ваша запись будет для нас сигналом, что вы готовы дать нам второй шанс".

Этот шаг навстречу зрителям выглядит особенно любопытно на фоне недавних откровений артиста о тоске по родине. Ранее Панин* признавался, что жалеет о невозможности сейчас приехать в свою родную деревню и был бы не прочь вернуться в Россию хотя бы "на недельку".

*признан в России иностранным агентом.