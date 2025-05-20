Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс

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Вторник 20 мая

16:01Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс 13:35Тест: эти советские фильмы снимались цветными или черно-белыми? 12:55Муцениеце категорически отказалась отпускать дочь с Прилучным на отдых 11:33"Могла пройтись, не щадя": звезда "Фабрики звезд" Масюков об отношениях с Пугачевой 10:51Люди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля 10:35Немоляева рассказала о жестких методах воспитания сына: Угрожала спустить в унитаз 08:51Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру 06:18Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус 03:4166-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя 00:08Вдовец Заворотнюк стремительно разбогател на одном деле 20:05Наталья Варлей шокировала фанатов своим видом 18:26Возлюбленная Лепса появилась в компании молодого 18:13Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших" 18:05В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль "Воздух Карелии" 17:30На молодую жену Петросяна было совершено нападение: Трое молодых человек 16:26Стало известно, кто будет представлять Россию на конкурсе "Интервидение" 15:53Ошалевшую от популярности Кадышеву обвинили в воровстве песен 14:14Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру 13:30Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"? 12:09У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка 10:57Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту 10:28"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном 09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Всплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 03:29Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины 16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов 12:23Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну? 10:16Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры 09:117-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда 06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале 18:55Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана 17:05Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески 16:13Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно 15:49Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 14:33После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие 14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха
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Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс

Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс
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Актер Алексей Панин, чья публичная жизнь всегда была полна скандалов и неожиданных поворотов, даже после переезда за рубеж, не перестает удивлять публику. На этот раз его обращение к зрителям было вызвано весьма досадным происшествием.

Актер Алексей Панин*, признанный в России иностранным агентом, чье имя уже давно ассоциируется не только с ролями в кино, но и с громкими скандалами, продолжает привлекать внимание публики даже после своего переезда за границу. Жизнь вдали от родины, похоже, подкидывает ему новые проверки. Одно из таких испытаний обернулось для Панина* настоящим публичным конфузом в США. Ситуация сложилась так, что актеру пришлось практически взмолиться о прощении перед зрителями. О причинах и своих эмоциях он подробно рассказал в личном блоге.

По словам артиста, запланированный им спектакль в Америке не состоялся по вине одного из его коллег. Но еще больше Панина* возмутило отношение организаторов мероприятия. Как утверждает актер, зрителям, которые уже купили билеты, даже не принесли должных извинений за отмену. О случившемся люди узнали лишь из объявления – по сути, "липовой бумажки" – прикрепленной на двери учреждения.

Такая ситуация оказалась беспрецедентной для самого Панина*. "За 25 лет в театре я впервые в такой ситуации. Для меня это ни в какие ворота", — эмоционально прокомментировал он, не скрывая своего разочарования и возмущения.

Стремясь хоть как-то реабилитироваться перед публикой и дать людям возможность увидеть постановку, актер предложил провести спектакль повторно в Филадельфии. При этом он пошел на необычный шаг: буквально взмолился о прощении и призвал всех желающих просто отметиться на специальном сайте, выразив готовность прийти.

"Не нужно платить никакие деньги, покупать билеты, — подчеркнул Панин*. — Ваша запись будет для нас сигналом, что вы готовы дать нам второй шанс".

Этот шаг навстречу зрителям выглядит особенно любопытно на фоне недавних откровений артиста о тоске по родине. Ранее Панин* признавался, что жалеет о невозможности сейчас приехать в свою родную деревню и был бы не прочь вернуться в Россию хотя бы "на недельку".

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

20 мая 2025, 16:01
Алексей Панин*. Фото: YouTube / @sobchak
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Барских, Панин, Макаревич: список осуждающих Россию артистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: oxxxymiron.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Sebastian Fuchs via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Ariana Ruiz/Pi / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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