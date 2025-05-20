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Вторник 20 мая

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"Могла пройтись, не щадя": звезда "Фабрики звезд" Масюков об отношениях с Пугачевой

"Могла пройтись, не щадя": звезда "Фабрики звезд" Масюков об отношениях с Пугачевой
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Пятая "Фабрика звезд" выходил в эфир с 17 сентября 2004 года. А его художественным руководителем была Алла Пугачева. Корреспондент "Дни.ру" встретился с одним из самых ярких участников того сезона Русланом Масюковым, который занял на шоу второе место.

Руслана Масюкова во времена "Фабрики" часто сравнивали с Энрике Иглесиасом – такой же красивый и сладкоголосый. А Алла Пугачева прочила ему блестящую карьеру и говорила, что у парням прекрасные вокальные данные.

Аллой Борисовной мы общались нечасто, – вспоминает Руслан. – На "Фабрике" у нее были свои любимчики, а я себя таковым назвать не могу. Хотя периодически она оказывала мне внимание. Но случалось слышать от нее и критику в каких-то сценических моментах – она могла пройтись, что называется, не щадя. Но наверное, то, что она не мягчила, в конечном итоге и хорошо. Благодаря ее достаточно жесткому подходу я получил хорошую школу".

"Мы с Пугачевой хорошо общались, взаимодействовали, и даже после "Фабрики" – у нас были с ней какие-то встречи, она даже приглашала нас к себе на дачу на Истре", – признается Масюков.

Фото: Дни.ру

Создается, правда, ощущение, что после шоу Руслан Масюков как-то ушел в тень. "Я по-прежнему писал музыку, давал концерты, просто ушел из телевизора, – пояснил музыкант. – У меня вообще начался новый этап в жизни – я окончил Тверской государственный университет, стал востребованным практикующим психологом. В Твери же я живу и сегодня. Недавно, кстати, на студии Игоря Матвиенко встречались с другими "фабрикантами" – посмеялись, поулыбались. Хотя на постоянной основе я ни с кем не общаюсь – все же занятые люди".

Шоу-бизнес в Telegram

20 мая 2025, 11:33
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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