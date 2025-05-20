Муцениеце категорически отказалась отпускать дочь с Прилучным на отдых

Адвокат Павла Прилучного сообщила о том, что Агата Муцениеце не разрешила своей дочери Мии отправиться в Таиланд вместе с отцом.

В данный момент супруги ведут судебные разбирательства по поводу опеки над своим сыном. На днях Прилучный вернулся из отпуска в Таиланде, где проводил время с новой супругой Зепюр Брутян и детьми — двухлетним Микаэлем и 12-летним Тимофеем, который является сыном от первого брака с Муцениеце.

Однако Мия, дочь Павла и Агаты, осталась дома с матерью. По словам адвоката, актер предлагал девочке присоединиться к ним в поездке, но Агата не дала на это согласие.

Даниелова отметила, что встречи Мии с отцом стали менее частыми по сравнению с прошлым. Обычно они происходят в те моменты, когда Агата выезжает за границу — тогда девочка проводит время с отцом. "Мама отпускает Мию к папе, когда ей нужно выехать за пределы России. Раньше же девочка проводила у Павла почти каждые выходные", — цитирует юриста женский журнал Клео.ру.

Тем временем старший сын Прилучного, Тимофей, с августа прошлого года живет с отцом. Это решение было принято совместно родителями — мальчик сам выбрал остаться с папой. Адвокат подчеркнула, что Тимофей продолжает учиться в школе очно, несмотря на слухи о том, что его перевели на дистанционное обучение. Однако общение между детьми стало редкостью.