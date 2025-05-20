Люди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля

Москва, улица Серафимовича, дом 2 – этот адрес знают далеко за пределами столицы. Ведь тут расположен знаменитый "Дом на Набережной", прославленный в одноименной советской повести Юрий Трифонова.

Первый Дом Советов, Дом ЦИК и СНК СССР, как еще называют этот жилой комплекс, был построен в 1931 году и вплоть до 1952-го считался самым высоким жилым зданием Москвы. Сегодня это – памятник конструктивизма.

Жилье здесь, возле Кремля, всегда считалось элитным и престижным. Тут селились партийные чиновники, военачальники, спортсмены, артисты и писатели. Поэтому сегодня на фасаде и в подъездах висит четыре десятка мемориальных досок. Балерина Ольга Лепешинская, хореограф Игорь Моисеев, писатель Александр Серафимович, актер Алексей Баталов – все они жили в этом знаменитом доме.

И сегодня, среди полутора тысяч жильцов немало знаменитостей. Например, много писали про имеющих тут квартиры актеров Наталью Андрейченко и Александра Домогарова, руководителя Театра Эстрады Геннадия Хазанова...

Каждый день все они видят возле своего дома живые цветы. Их постоянно несут благодарные поклонники к мемориальным доскам знаменитых жильцов. А это значит, что память жива, что остался след в сердцах и душах людей. И это самый важный итог жизни, наверное...

