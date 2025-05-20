Немоляева рассказала о жестких методах воспитания сына: Угрожала спустить в унитаз

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Вторник 20 мая

10:51Люди несут цветы к дому Геннадия Хазанова возле Кремля 10:35Немоляева рассказала о жестких методах воспитания сына: Угрожала спустить в унитаз 08:51Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру 06:18Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус 03:4166-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя 00:08Вдовец Заворотнюк стремительно разбогател на одном деле 20:05Наталья Варлей шокировала фанатов своим видом 18:26Возлюбленная Лепса появилась в компании молодого 18:13Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших" 18:05В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль "Воздух Карелии" 17:30На молодую жену Петросяна было совершено нападение: Трое молодых человек 16:26Стало известно, кто будет представлять Россию на конкурсе "Интервидение" 15:53Ошалевшую от популярности Кадышеву обвинили в воровстве песен 14:14Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру 13:30Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"? 12:09У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка 10:57Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту 10:28"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном 09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Всплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 03:29Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины 16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов 12:23Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну? 10:16Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры 09:117-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда 06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале 18:55Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана 17:05Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески 16:13Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно 15:49Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 14:33После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие 14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 09:37Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился 08:51Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах 06:44Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство 03:09Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта
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Немоляева рассказала о жестких методах воспитания сына: Угрожала спустить в унитаз

Немоляева рассказала о жестких методах воспитания сына: Угрожала спустить в унитаз
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88-летняя актриса Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о воспитании своего единственного сына.

В программе "Однажды…" на НТВ она откровенно рассказала о том, как справлялась с его активным и порой непослушным характером. По словам Немоляевой, ее сын был очень эмоциональным мальчиком, который не раз заставлял ее прибегать к нестандартным методам воспитания.

Актриса отметила, что иногда приходилось применять крайние меры, чтобы донести до него важность послушания. Одним из таких методов было угрожать ему "спустить в унитаз". Светлана вспомнила, как в моменты, когда Александр проявлял непослушание, она вела его в туалет, открывала крышку унитаза и говорила: "Если ты не прекратишь себя так вести, я тебя туда засуну и спущу воду".

Светлана Немоляева. Фото: Феликс Грозданов

Этот метод, по ее словам, вызывал у сына удивление и страх. Он смотрел на родительницу с недоумением, словно пытаясь понять, что же именно произойдет.

Однако Немоляева не ограничивалась только угрозами. Если ее сын продолжал вести себя плохо, она могла начать "драть ему голову", что также было частью ее воспитательной стратегии. При этом актриса не стеснялась говорить Александру о том, что если он не изменит свое поведение, то она выдерет ему все волосы, и он станет лысым.

Светлана Немоляева подчеркнула, что такие меры были необходимы для того, чтобы воспитать в сыне дисциплину и ответственность. Она считает, что иногда родителям приходится прибегать к необычным методам, чтобы донести до детей важные уроки.

Шоу-бизнес в Telegram

20 мая 2025, 10:35
Светлана Немоляева. Фото: Феликс Грозданов
Программа "Однажды…" на НТВ✓ Надежный источник

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