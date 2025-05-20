Немоляева рассказала о жестких методах воспитания сына: Угрожала спустить в унитаз

88-летняя актриса Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о воспитании своего единственного сына.

В программе "Однажды…" на НТВ она откровенно рассказала о том, как справлялась с его активным и порой непослушным характером. По словам Немоляевой, ее сын был очень эмоциональным мальчиком, который не раз заставлял ее прибегать к нестандартным методам воспитания.

Актриса отметила, что иногда приходилось применять крайние меры, чтобы донести до него важность послушания. Одним из таких методов было угрожать ему "спустить в унитаз". Светлана вспомнила, как в моменты, когда Александр проявлял непослушание, она вела его в туалет, открывала крышку унитаза и говорила: "Если ты не прекратишь себя так вести, я тебя туда засуну и спущу воду".

Этот метод, по ее словам, вызывал у сына удивление и страх. Он смотрел на родительницу с недоумением, словно пытаясь понять, что же именно произойдет.

Однако Немоляева не ограничивалась только угрозами. Если ее сын продолжал вести себя плохо, она могла начать "драть ему голову", что также было частью ее воспитательной стратегии. При этом актриса не стеснялась говорить Александру о том, что если он не изменит свое поведение, то она выдерет ему все волосы, и он станет лысым.

Светлана Немоляева подчеркнула, что такие меры были необходимы для того, чтобы воспитать в сыне дисциплину и ответственность. Она считает, что иногда родителям приходится прибегать к необычным методам, чтобы донести до детей важные уроки.