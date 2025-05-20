Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру

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Вторник 20 мая

08:51Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру 06:18Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус 03:4166-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя 00:08Вдовец Заворотнюк стремительно разбогател на одном деле 20:05Наталья Варлей шокировала фанатов своим видом 18:26Возлюбленная Лепса появилась в компании молодого 18:13Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших" 18:05В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль "Воздух Карелии" 17:30На молодую жену Петросяна было совершено нападение: Трое молодых человек 16:26Стало известно, кто будет представлять Россию на конкурсе "Интервидение" 15:53Ошалевшую от популярности Кадышеву обвинили в воровстве песен 14:14Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру 13:30Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"? 12:09У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка 10:57Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту 10:28"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном 09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Всплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 03:29Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины 16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов 12:23Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну? 10:16Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры 09:117-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда 06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале 18:55Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана 17:05Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески 16:13Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно 15:49Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 14:33После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие 14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 09:37Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился 08:51Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах 06:44Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство 03:09Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта 00:15Жестко высказавшийся о женщинах звезда "Универа" Виталий Гогунский вызвал шквал критики в Сети 21:30Уехавшая из России с ребенком Чехова столкнулась с неприятностями: Начались проблемы
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Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру

Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру
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Юрист Александр Хаминский предупредил о серьезных финансовых проблемах, с которыми может столкнуться певица Анна Седокова.

По его словам, если суд удовлетворит требования семьи баскетболиста Яниса Тиммы, то Седокова рискует стать банкротом. Конфликт возник из-за квартиры в жилом комплексе "Алые паруса", проданной накануне развода.

Семья Тиммы требует от Седоковой выплаты 60 миллионов рублей в пользу сына спортсмена от первого брака. "Ключевым моментом спора является квартира, приобретенная в 2022 году и проданная в сентябре 2024 года за 150 миллионов рублей, всего за три месяца до официального развода. По закону, эти средства считаются совместно нажитым имуществом, так как обе сделки были совершены в период брака", — пояснил Хаминский.

Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов

Ситуация осложняется тем, что после развода и смерти Тиммы деньги не были поделены. Родственники требуют 40% от суммы продажи квартиры, что составляет 60 миллионов рублей — доля наследства сына спортсмена. По мнению эксперта, Седокова может утверждать, что вырученные средства были потрачены на общие нужды, такие как погашение кредитов или содержание семьи. Однако есть свидетели, которые могут подтвердить, что после продажи квартиры пара уже не жила вместе. Если суд установит это, требования родственников могут получить серьезные основания.

Хаминский также отметил, что сумма требований может значительно возрасти, если удастся доказать, что Тимма вложил в покупку квартиры средства, полученные от продажи своей добрачной собственности. В этом случае наследники могут потребовать возврат одного миллиона евро, что приведет к увеличению общего иска до 150 миллионов рублей.

"Даже если суд удовлетворит иск на 60 миллионов рублей, это станет серьезным ударом по финансам Седоковой. Если к иску добавятся требования о возврате личных средств Тиммы, долг может превысить 200 миллионов рублей", — подчеркнул юрист.

Седокова находится в крайне уязвимой позиции. Даже если часть средств была потрачена в браке, суд вряд ли отменит требование о выплате 60 миллионов рублей. Более того, родственники Тиммы, вероятно, подготовили все необходимые документы о его добрачных активах. В случае проигрыша певица не только потеряет имущество, но и столкнется с репутационными потерями.

Шоу-бизнес в Telegram

20 мая 2025, 08:51
Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов
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