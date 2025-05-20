Седокова на грани банкротства из-за требований семьи Тиммы вернуть деньги за квартиру

Юрист Александр Хаминский предупредил о серьезных финансовых проблемах, с которыми может столкнуться певица Анна Седокова.

По его словам, если суд удовлетворит требования семьи баскетболиста Яниса Тиммы, то Седокова рискует стать банкротом. Конфликт возник из-за квартиры в жилом комплексе "Алые паруса", проданной накануне развода.

Семья Тиммы требует от Седоковой выплаты 60 миллионов рублей в пользу сына спортсмена от первого брака. "Ключевым моментом спора является квартира, приобретенная в 2022 году и проданная в сентябре 2024 года за 150 миллионов рублей, всего за три месяца до официального развода. По закону, эти средства считаются совместно нажитым имуществом, так как обе сделки были совершены в период брака", — пояснил Хаминский.

Ситуация осложняется тем, что после развода и смерти Тиммы деньги не были поделены. Родственники требуют 40% от суммы продажи квартиры, что составляет 60 миллионов рублей — доля наследства сына спортсмена. По мнению эксперта, Седокова может утверждать, что вырученные средства были потрачены на общие нужды, такие как погашение кредитов или содержание семьи. Однако есть свидетели, которые могут подтвердить, что после продажи квартиры пара уже не жила вместе. Если суд установит это, требования родственников могут получить серьезные основания.

Хаминский также отметил, что сумма требований может значительно возрасти, если удастся доказать, что Тимма вложил в покупку квартиры средства, полученные от продажи своей добрачной собственности. В этом случае наследники могут потребовать возврат одного миллиона евро, что приведет к увеличению общего иска до 150 миллионов рублей.

"Даже если суд удовлетворит иск на 60 миллионов рублей, это станет серьезным ударом по финансам Седоковой. Если к иску добавятся требования о возврате личных средств Тиммы, долг может превысить 200 миллионов рублей", — подчеркнул юрист.

Седокова находится в крайне уязвимой позиции. Даже если часть средств была потрачена в браке, суд вряд ли отменит требование о выплате 60 миллионов рублей. Более того, родственники Тиммы, вероятно, подготовили все необходимые документы о его добрачных активах. В случае проигрыша певица не только потеряет имущество, но и столкнется с репутационными потерями.