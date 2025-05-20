Вдовец Заворотнюк стремительно разбогател на одном деле

Петр Чернышев добился значительного успеха в бизнесе, открыв свою школу фигурного катания.

С момента ее основания в 2012 году школа стала не только местом для обучения юных спортсменов, но и успешным коммерческим проектом. В 2024 году доходы "Школы Петра Чернышева" составили впечатляющие 265,7 миллиона рублей. В сравнении с предыдущим годом, когда школа заработала 116 миллионов рублей с чистой прибылью всего в 3 миллиона рублей, текущие результаты выглядят особенно впечатляюще.

Увеличение доходов на более чем 150% говорит о том, что вдовец известной актрисы Анастасии Заворотнюк нашел эффективные способы привлечения клиентов и улучшения качества предоставляемых услуг. Это может быть связано как с увеличением числа учеников, так и с расширением программы обучения, внедрением новых методик тренировки и активным продвижением школы в социальных сетях.

Важно отметить, что у школы нет задолженностей или текущих судебных разбирательств, что говорит о стабильности и надежности бизнеса. В 2024 году действительно было заведено исполнительное производство, однако Петр быстро справился с долгами, что также подчеркивает его финансовую грамотность и ответственность в ведении дел.