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Вторник 20 мая

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66-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя

66-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя
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66-летняя Мадонна кардинально изменила свой имидж.

На этот раз певица перекрасилась в брюнетку. Это стало символом пережитого горя, а именно воспоминаний о покойной матери, которая ушла из жизни, когда певице было всего пять лет.

В социальных сетях артистка поделилась свежими снимками, на которых она предстала в новом образе, вызвав бурю обсуждений среди своих фанатов. На протяжении многих лет Мадонна ассоциировалась с яркими "блондинистым" образом, который стал ее фирменным стилем.

Мадонна. Фото: соцсети

Однако недавние изменения в цвете волос отразили глубокие чувства к самому близкому человеку. В интервью певица призналась, что память о матери всегда была важной частью ее жизни. Это преображение стало своего рода данью уважения.

Новый образ Мадонны включает в себя не только темные волосы, но и несколько светлых прядей, которые придают ей свежести и легкости. Она также немного укоротила длину волос и завила их в классическом стиле Мэрилин Монро, что добавило нотку ретро в ее новый имидж.

Певица известна своей смелостью в выборе образов и не боится использовать услуги косметологов и пластических хирургов. По слухам, многие изменения в ее внешности были вызваны желанием произвести впечатление на молодого бойфренда — 29-летнего футболиста Акима Морриса. Весной она даже решилась на сложную процедуру омоложения рук с использованием лазера.

Шоу-бизнес в Telegram

20 мая 2025, 03:41
Мадонна. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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