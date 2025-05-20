Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус

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Вторник 20 мая

06:18Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус 03:4166-летнюю Мадонну перестали узнавать после пережитого большого горя 00:08Вдовец Заворотнюк стремительно разбогател на одном деле 20:05Наталья Варлей шокировала фанатов своим видом 18:26Возлюбленная Лепса появилась в компании молодого 18:13Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших" 18:05В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль "Воздух Карелии" 17:30На молодую жену Петросяна было совершено нападение: Трое молодых человек 16:26Стало известно, кто будет представлять Россию на конкурсе "Интервидение" 15:53Ошалевшую от популярности Кадышеву обвинили в воровстве песен 14:14Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру 13:30Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"? 12:09У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка 10:57Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту 10:28"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном 09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Всплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 03:29Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины 16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов 12:23Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну? 10:16Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры 09:117-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда 06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале 18:55Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана 17:05Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески 16:13Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно 15:49Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 14:33После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие 14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 09:37Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился 08:51Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах 06:44Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство 03:09Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта 00:15Жестко высказавшийся о женщинах звезда "Универа" Виталий Гогунский вызвал шквал критики в Сети 21:30Уехавшая из России с ребенком Чехова столкнулась с неприятностями: Начались проблемы 19:14Волочкова столкнулась с жуткой травлей: Мир балета для меня закрыт навсегда
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Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус

Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус
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Анастасия Костенко решилась ответить на постоянные слухи о неверности своего мужа.

Костенко и Тарасов уже семь лет в браке. Пара воспитывает четверых детей — две дочки и двух сыновей. Несмотря на то, что их жизнь выглядит идеальной на первый взгляд, в Сети то и дело появляются сплетни о проблемах в их семье.

Недавно, общаясь с подписчиками в своем блоге, Анастасия столкнулась с вопросом о возможных изменах супруга. Она не стала игнорировать этот вопрос и ответила с явным сарказмом.

"У вас отвратительный литературный вкус", — написала модель.

Реакция блогера стала неожиданной для многих, так как обычно она предпочитала избегать обсуждений личной жизни. Несмотря на критику, пара продолжает демонстрировать свою любовь и поддержку друг другу.

В социальных сетях можно часто увидеть их совместные видео, где влюбленные обмениваются нежностями или устраивают романтические сюрпризы. Недавно они провели время вдвоем в Дубае и Баку. После возвращения из поездки Анастасия и Дмитрий активно включились в воспитание детей.

Стоит отметить, что слухи об изменах Тарасова не новы. Многие помнят, как начался их роман. На момент знакомства с Анастасией Дмитрий был женат на певице Ольге Бузовой. Его решение развестись ради новой любви вызвало бурю обсуждений в обществе, и Костенко стали называть разлучницей.

Шоу-бизнес в Telegram

20 мая 2025, 06:18
Анастасия Костенко. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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