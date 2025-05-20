Костенко осмелилась сделать заявление об изменах Тарасова: Отвратительный вкус

Анастасия Костенко решилась ответить на постоянные слухи о неверности своего мужа.

Костенко и Тарасов уже семь лет в браке. Пара воспитывает четверых детей — две дочки и двух сыновей. Несмотря на то, что их жизнь выглядит идеальной на первый взгляд, в Сети то и дело появляются сплетни о проблемах в их семье.

Недавно, общаясь с подписчиками в своем блоге, Анастасия столкнулась с вопросом о возможных изменах супруга. Она не стала игнорировать этот вопрос и ответила с явным сарказмом.

"У вас отвратительный литературный вкус", — написала модель.

Реакция блогера стала неожиданной для многих, так как обычно она предпочитала избегать обсуждений личной жизни. Несмотря на критику, пара продолжает демонстрировать свою любовь и поддержку друг другу.

В социальных сетях можно часто увидеть их совместные видео, где влюбленные обмениваются нежностями или устраивают романтические сюрпризы. Недавно они провели время вдвоем в Дубае и Баку. После возвращения из поездки Анастасия и Дмитрий активно включились в воспитание детей.

Стоит отметить, что слухи об изменах Тарасова не новы. Многие помнят, как начался их роман. На момент знакомства с Анастасией Дмитрий был женат на певице Ольге Бузовой. Его решение развестись ради новой любви вызвало бурю обсуждений в обществе, и Костенко стали называть разлучницей.