Аврора Киба опубликовала провокационное фото.

В светских кругах и социальных сетях активно обсуждают новое появление молодой избранницы известного артиста Григория Лепса. 18-летняя Аврора Киба, которую певец представил как свою невесту, была замечена в необычной компании. Возлюбленная Лепса появилась в компании молодого человека, что немедленно вызвало волну комментариев и предположений.

Речь идет о 25-летнем Никите Турчине, известном по участию в популярных реалити-шоу. Знакомство Авроры и Никиты состоялось на съемочной площадке нового проекта.

В рамках анонса выхода шоу его участники начали делиться совместными фотографиями. Именно такой снимок и опубликовала юная Аврора Киба в своих социальных сетях – на фото она позирует с Никитой Турчиным. Подпись к посту оказалась весьма интригующей и двусмысленной, добавив пикантности ситуации.

Под фотографией с Никитой Турчиным юная Аврора оставила весьма двусмысленную подпись. Она игриво назвала себя "сбежавшей невестой", тут же уточнив, что это шутка и что "жених отпустил". Обращаясь к самому Никите, она попросила его не смотреть на нее "такими влюбленными глазами". Эта подпись явно намекала на ее статус невесты Григория Лепса, одновременно создавая интригу вокруг ее взаимодействия с молодым коллегой.

Сравнение возрастов участников стало неизбежным поводом для обсуждений. Никите Турчину на минувшей неделе исполнилось 25 лет. Очевидно, что по возрасту он гораздо ближе к 18-летней Авроре, чем ее 62-летний избранник Григорий Лепс.

Ситуацию прокомментировали источники в окружении самого Никиты Турчина. "Аврора — красивая девушка, и, разумеется, она нравится Никите. Но финансово он ее не потянет, хотя он неплохо зарабатывает", — рассказали они, намекая на то, что, несмотря на возможную симпатию, серьезные отношения вряд ли возможны из-за существенной разницы в финансовом положении.

Напомним, об Авроре Кибе широкой общественности стало известно около года назад, когда Григорий Лепс публично представил ее как свою потенциальную невесту. Этот роман с большой разницей в возрасте до сих пор вызывает у многих поклонников сомнения. Известно, что Аврора происходит из очень состоятельной семьи, какое-то время училась в Лондоне, но вернулась в Россию. Она регулярно появляется с Лепсом на светских мероприятиях и сопровождает его даже на зарубежных выступлениях, как это было недавно на концерте в Дубае.