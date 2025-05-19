На молодую жену Петросяна было совершено нападение: Трое молодых человек

Татьяна Брухунова рассказала о страшном инциденте в Сети.

Тревожное сообщение от Татьяны Брухуновой, супруги народного артиста Евгения Петросяна, вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Она рассказала о крайне неприятном инциденте, произошедшем накануне, который, по ее словам, носил характер настоящей агрессии. Фактически, как описала сама Татьяна, на молодую жену Петросяна было совершено нападение группой навязчивых лиц, которые прибегли к давлению и преследованию ради получения комментариев.

По признанию 36-летней уроженки Тулы, ведущей весьма активный образ жизни – ежедневно работающей, занимающейся домом и поддерживающей связь с многотысячной аудиторией поклонников, – инцидент случился вечером после окончания ее рабочего дня, прямо у выхода из офиса.

"Ко мне подбежало трое молодых человек. Один с микрофоном, один с камерой и одна девушка", — поведала Татьяна, описывая начало неприятного столкновения.

Неизвестные начали настойчиво задавать ей вопросы, которые Брухунова назвала "странными" – они касались как ее собственного самочувствия, так и состояния здоровья 79-летнего Евгения Вагановича Петросяна, а также содержали некие "странные вопросы про русских".

Татьяна сразу же потребовала прекратить съемку, но, по ее словам, получила категорический отказ. Более того, оператор, делая вид, что убирает камеру или снимает происходящее вокруг, по факту продолжал нацеливать объектив на нее. "«Я же вижу, я же не слепая. Не первый год я работаю на телевидении", — возмутилась Брухунова, распознав обманный маневр.

Преследование продолжилось даже после того, как Татьяна вызвала такси и села в машину. "Люди продолжали меня снимать, даже когда я села в такси, вели себя неадекватно, я бы сказала, агрессивно. Пихали мне в лицо микрофон", — сообщила она, подчеркивая степень навязчивости и отсутствие каких-либо этических норм у этих людей. После случившегося Татьяна провела в нервном напряжении уже вторые сутки.

Пережив шок от произошедшего, Татьяна Брухунова продемонстрировала решимость не оставлять эту ситуацию без последствий. Вернувшись домой, "икона стиля", как ее нередко называют в сети, первым делом обратилась к изучению законодательства, чтобы понять, какие меры можно предпринять против обидчиков. "Планирую обратиться к юристу, чтобы мне объяснили эту тему, поскольку я считаю это поведение аморальным", — заявила она, намекая на серьезные юридические шаги, которые могут последовать.

Напомним, несмотря на солидный возраст, Евгений Ваганович Петросяну сохраняет хорошую форму. Вместе с Татьяной они воспитывают двоих детей: сына Вагана и дочь Матильду, которая появилась на свет около года назад. Жизнь молодой супруги известного артиста, безусловно, далека от спокойствия и постоянно сопряжена не только с семейными радостями, но и с агрессивными проявлениями нежелательного внимания со стороны публики и медиа.