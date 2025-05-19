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Понедельник 19 мая

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Стало известно, кто будет представлять Россию на конкурсе "Интервидение"

Стало известно, кто будет представлять Россию на конкурсе "Интервидение"
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Нашу страну представит один из самых востребованных артистов.

Стало известно имя исполнителя, которому доверено представить нашу страну на новом музыкальном фестивале "Интервидение". Эту честь получил заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный публике как SHAMAN.

Еще раньше президентский спецпредставитель по международному культурному взаимодействию Михаил Швыдкой говорил ТАСС, что кандидатуру определят среди пятерых самых востребованных российских артистов современности. Отметим, проведение конкурса "Интервидение-2025" в столице нашей страны и Подмосковье утверждено специальным распоряжением главы государства Владимира Путина, подписанным 3 февраля текущего года. Возглавляет оргкомитет мероприятия заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Как уточнил Михаил Швыдкой, мероприятие запланировано на осень, и на данный момент свое участие выразили делегации примерно двадцати государств, в числе которых члены блока БРИКС. Сам конкурс имеет глубокие исторические корни. Впервые он прошел в середине XX века параллельно с известным конкурсом "Евровидение" и организовывался Международным объединением телерадиокомпаний OIRT. Интересно, что участниками выступали не только дружественные Советскому Союзу соцстраны, но также государства Запада и даже Канады, Австрии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Португалии и Финляндии.

Шоу-бизнес в Telegram

19 мая 2025, 16:26
Фото: freepik.com
"Пусть говорят"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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