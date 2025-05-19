Ошалевшую от популярности Кадышеву обвинили в воровстве песен

Надежда Кадышева, по данным СМИ, нарушила авторское право.

Громкий скандал разгорается вокруг имени народной артистки Надежды Кадышевой, которая в последнее время переживает новую волну популярности. В эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия 1" прозвучали серьезные обвинения в ее адрес, бросающие тень на репутацию звезды. Музыкант из Челябинской области Александр Незванов публично заявил, что Кадышева буквально украла его песни, поскольку исполняет их без получения его согласия и, что еще более важно, без выплаты положенных авторских отчислений.

По словам Александра Незванова, факт неправомерного использования его произведений вскрылся совершенно случайно. В 2023 году он услышал одну из своих композиций на концерте Кадышевой и был, мягко говоря, шокирован. После этого музыкант предпринял попытки урегулировать ситуацию напрямую, но, как утверждает, столкнулся с глухой стеной непонимания. В эфире телепрограммы "Малахов" Александр Незванов открыто заявил о нарушении своих авторских прав со стороны Надежды Кадышевой. По его словам, певица включает в свой репертуар его композиции без получения его согласия и оформления каких-либо договорных отношений.

Музыкант рассказал, что факт неправомерного использования вскрылся для него совершенно неожиданно: он испытал шок, услышав собственную песню "Ветер туман несет" в исполнении Кадышевой на одном из ее выступлений. Попытки Незванова связаться с представителями артистки, в частности с ее директором, чтобы урегулировать ситуацию, оказались безуспешными. Интересно, что позднее, как утверждает автор, ему было предложено записать дуэт на другую его песню, "Прости за любовь", но при этом финансовые условия или вопросы авторских отчислений вообще не поднимались. Незванов настаивает, что незаконное использование коснулось не только "Ветер туман несет", но и других его работ, таких как "Прости за любовь" и "Я зову тебя, Родина".

По его информации, демо-версии этих треков попали к Кадышевой через администратора ее фан-клуба. Вес заявлениям Незванова придает факт его официальной регистрации как создателя этих композиций в Российском авторском обществе, что подтверждает его правообладание. Приглашенные в студию эксперты-юристы со своей стороны подтвердили: законодательство об авторском праве требует обязательного согласия автора на любое использование его произведений, включая публичное исполнение.

Учитывая тупиковую ситуацию, в которой оказались переговоры, Александр Незванов признает, что, возможно, будет вынужден искать справедливости в суде, если не удастся договориться мирным путем. Он также напомнил, что предложения о совместной работе с Кадышевой над песней уже поступали ему ранее, но по неясным причинам так и не были воплощены в жизнь. Особенно показательным, по словам Незванова, является тот факт, что даже в непосредственном диалоге с представителем певицы, Александром Костюком, после концерта 2023 года, тема оформления лицензий на его песни и выплаты вознаграждения автору так и не была поднята.

Напомним, недавно ошалевшая от собственной востребованности Надежда Кадышева в 5 раз увеличила собственный гонорар. Пока в сфере шоу-бизнеса разбираются, в чем феномен такой внезапной популярности, певица продолжает выступать и неплохо зарабатывает на этом.