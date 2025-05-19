У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка

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Понедельник 19 мая

12:09У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка 10:57Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту 10:28"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном 09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Выплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 03:29Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины 16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов 12:23Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну? 10:16Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры 09:117-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда 06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале 18:55Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана 17:05Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески 16:13Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно 15:49Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 14:33После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие 14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 09:37Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился 08:51Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах 06:44Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство 03:09Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта 00:15Жестко высказавшийся о женщинах звезда "Универа" Виталий Гогунский вызвал шквал критики в Сети 21:30Уехавшая из России с ребенком Чехова столкнулась с неприятностями: Начались проблемы 19:14Волочкова столкнулась с жуткой травлей: Мир балета для меня закрыт навсегда 18:00Кудрявцева ахнула от вида голого мужчины после известия о проблемах с мужем 16:56Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне 15:56Пугачева была вынуждена резко пойти на крайние меры: Теряет десятки миллионов 14:36Владимир Селиванов столкнулся с серьезными проблемами 13:3815-летняя Анна Пересильд сделала откровенное заявление: Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком 12:53На фоне известия о новом увлечении жениха Бородина покинула Россию 12:00Бабкина получила серьезную травму во время концерта: Рухнула, кровища 10:49Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы 10:31Уехавшая Чулпан Хаматова огорошила заявлением о возвращении в Россию 09:50Лолиту Милявскую глубоко потрясло происходящее с оскандалившейся Глюкозой 08:32Отчаявшаяся выйти замуж невеста Лепса решилась на кардинальный шаг 06:31Семейная драма в звездном клане: Бэкхемы потеряли сына
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У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка

У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка
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Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян стали родителями.

Радостная новость была опубликована в их социальных сетях. Пара поделилась трогательным посланием, полным любви и счастья.

"Твое появление – это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее", — цитирует Мари женский журнал Клео.ру.

Поклонники пары с восторгом восприняли новость и стали активно поздравлять их в социальных сетях. Стоит отметить, что пол и имя младенца Мари не раскрыла. Однако об этом в соцсетях случайно проговорилась ее мама, назвав младенца "сеньоритой вкусняшкой". Журналисты и поклонники сделали вывод, что Краймбрери родила девочку.

История любви Давы и Мари началась в 2021 году, когда они встретились на съемках шоу "Дуэты". В тот момент Давид решился публично пригласить певицу на свидание, но она отказалась, подчеркнув, что предпочитает более личные приглашения.

Несмотря на это, между ними завязались отношения, которые пара долгое время скрывала от общественности. Лишь в начале 2025 года они наконец решили поделиться своим счастьем с поклонниками.

Шоу-бизнес в Telegram

19 мая 2025, 12:09
Давид Манукян. Кадр: YouTube-канал "DAVA"
Клео.ру✓ Надежный источник

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