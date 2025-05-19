У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка

Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян стали родителями.

Радостная новость была опубликована в их социальных сетях. Пара поделилась трогательным посланием, полным любви и счастья.

"Твое появление – это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее", — цитирует Мари женский журнал Клео.ру.

Поклонники пары с восторгом восприняли новость и стали активно поздравлять их в социальных сетях. Стоит отметить, что пол и имя младенца Мари не раскрыла. Однако об этом в соцсетях случайно проговорилась ее мама, назвав младенца "сеньоритой вкусняшкой". Журналисты и поклонники сделали вывод, что Краймбрери родила девочку.

История любви Давы и Мари началась в 2021 году, когда они встретились на съемках шоу "Дуэты". В тот момент Давид решился публично пригласить певицу на свидание, но она отказалась, подчеркнув, что предпочитает более личные приглашения.

Несмотря на это, между ними завязались отношения, которые пара долгое время скрывала от общественности. Лишь в начале 2025 года они наконец решили поделиться своим счастьем с поклонниками.