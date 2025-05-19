Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту

В начале своих отношений Регина Тодоренко и Влад Топалов столкнулись с серьезным испытанием, которое чуть не привело к разрыву.

На подкасте "Про это" певец откровенно рассказал о том, как его проблемы с алкоголем едва не стоили ему любви. Влад признался, что в те времена он не всегда осознавал меру и последствия своих поступков.

После одного из мероприятий, где присутствовал брат Регины, Топалов проснулся в пустой квартире. Он быстро осознал, что его возлюбленная ушла. Именно в этот момент ему стало ясно, что его поведение могло сильно ее расстроить.

"Я почувствовал, что перешел черту", — отметил Влад, вспоминая тот момент. Он понимал, что что-то не так: вещи Регины исчезли, а она сама перестала отвечать на его звонки.

Несколько дней Топалов пытался добиться прощения, осознавая всю серьезность ситуации. Наконец, Регина согласилась встретиться с ним. В ресторане она спокойно объяснила свои чувства: "Смотри. Это просто не мое. Ты классный, хороший, но все. Я не могу вернуться за ту черту, которую ты перешел". Эти слова стали для Влада настоящим ударом, хотя он и понимал, что сам создал эту ситуацию.

Тем не менее, Топалов не сдался и продолжил бороться за отношения. Ему удалось получить второй шанс, после чего он решил изменить свою жизнь. Влад бросил пить на целых два года, что стало важным шагом к восстановлению их отношений.