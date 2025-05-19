Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру

Родственники покойного баскетболиста Яниса Тиммы требуют от Анны Седоковой вернуть 60 миллионов рублей, которые она получила после продажи их совместной квартиры.

По информации телеграм-канала "Mash", квартира была приобретена в жилом комплексе "Алые паруса" в 2022 году. Анна продала недвижимость в сентябре прошлого года за сумму не менее 150 миллионов рублей, а уже через месяц подала на развод.

Согласно российскому законодательству, совместно нажитое имущество должно делиться поровну между супругами, что и стало основанием для требований родственников Тиммы. Они намерены использовать полученные средства для поддержки сына спортсмена от первого брака. Стоит отметить, что во время их брака пара приобрела пять квартир, четыре из которых находились на стадии строительства.

Юристы семьи Тиммы уже направили Седоковой досудебную претензию с предложением решить вопрос мирным путем. Это стало очередным этапом в конфликте, который разгорелся после трагической смерти Яниса.

Отец спортсмена Райтис Тимма также выступил с опровержением слов Седоковой о том, что его сын не работал или играл бесплатно в течение четырех лет. Он предоставил документ, подтверждающий, что годовая зарплата Яниса составляла 720 тысяч долларов, что эквивалентно пяти миллионам рублей в месяц.

Анна Седокова и Янис Тимма начали свои отношения в 2020 году, но их брак завершился в конце 2024 года, всего через неделю после его трагической кончины. Смерть Тиммы вызвала волну критики в адрес Седоковой — многие пользователи социальных сетей и близкие спортсмена обвинили ее в разрушении его карьеры и отсутствии поддержки. В ответ на критику певица заявила о шантаже со стороны бывшего мужа, утверждая, что он угрожал ей.