Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру

Новый поворот в скандале с сыном Кадышевой Тесты Кафельникова намекнула на развод Игры Сонник

Топ новостей недели

Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердились Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердились Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньямиОскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями Сбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формахСбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формах Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину

Лента новостей

Понедельник 19 мая

14:14Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру 13:30Тест для знатоков кино СССР: эта сцена из "12 стульев" или "Бриллиантовой руки"? 12:09У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка 10:57Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту 10:28"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном 09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Всплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 03:29Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины 16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов 12:23Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну? 10:16Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры 09:117-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда 06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале 18:55Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана 17:05Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески 16:13Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно 15:49Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 14:33После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие 14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 09:37Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился 08:51Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах 06:44Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство 03:09Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта 00:15Жестко высказавшийся о женщинах звезда "Универа" Виталий Гогунский вызвал шквал критики в Сети 21:30Уехавшая из России с ребенком Чехова столкнулась с неприятностями: Начались проблемы 19:14Волочкова столкнулась с жуткой травлей: Мир балета для меня закрыт навсегда 18:00Кудрявцева ахнула от вида голого мужчины после известия о проблемах с мужем 16:56Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне 15:56Пугачева была вынуждена резко пойти на крайние меры: Теряет десятки миллионов 14:36Владимир Селиванов столкнулся с серьезными проблемами 13:3815-летняя Анна Пересильд сделала откровенное заявление: Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком 12:53На фоне известия о новом увлечении жениха Бородина покинула Россию 12:00Бабкина получила серьезную травму во время концерта: Рухнула, кровища 10:49Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы 10:31Уехавшая Чулпан Хаматова огорошила заявлением о возвращении в Россию 09:50Лолиту Милявскую глубоко потрясло происходящее с оскандалившейся Глюкозой
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру

Родители покойного Тиммы трубуют от Седоковой миллионы за проданную квартиру
237

Родственники покойного баскетболиста Яниса Тиммы требуют от Анны Седоковой вернуть 60 миллионов рублей, которые она получила после продажи их совместной квартиры.

По информации телеграм-канала "Mash", квартира была приобретена в жилом комплексе "Алые паруса" в 2022 году. Анна продала недвижимость в сентябре прошлого года за сумму не менее 150 миллионов рублей, а уже через месяц подала на развод.

Согласно российскому законодательству, совместно нажитое имущество должно делиться поровну между супругами, что и стало основанием для требований родственников Тиммы. Они намерены использовать полученные средства для поддержки сына спортсмена от первого брака. Стоит отметить, что во время их брака пара приобрела пять квартир, четыре из которых находились на стадии строительства.

Юристы семьи Тиммы уже направили Седоковой досудебную претензию с предложением решить вопрос мирным путем. Это стало очередным этапом в конфликте, который разгорелся после трагической смерти Яниса.

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Феликс Грозданов

Отец спортсмена Райтис Тимма также выступил с опровержением слов Седоковой о том, что его сын не работал или играл бесплатно в течение четырех лет. Он предоставил документ, подтверждающий, что годовая зарплата Яниса составляла 720 тысяч долларов, что эквивалентно пяти миллионам рублей в месяц.

Анна Седокова и Янис Тимма начали свои отношения в 2020 году, но их брак завершился в конце 2024 года, всего через неделю после его трагической кончины. Смерть Тиммы вызвала волну критики в адрес Седоковой — многие пользователи социальных сетей и близкие спортсмена обвинили ее в разрушении его карьеры и отсутствии поддержки. В ответ на критику певица заявила о шантаже со стороны бывшего мужа, утверждая, что он угрожал ей.

Шоу-бизнес в Telegram

19 мая 2025, 14:14
Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов
Mash✓ Надежный источник

По теме

Отец покойного Тиммы обнародовал разоблачение лжи Седоковой о бывшем муже

Отец покойного Тиммы нашел доказательства содержания спортсменом Седоковой

Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка

У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка
Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян стали родителями. Радостная новость была опубликована в их социальных сетях.

Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту

Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту
В начале своих отношений Регина Тодоренко и Влад Топалов столкнулись с серьезным испытанием, которое чуть не привело к разрыву. На подкасте "Про это" певец откровенно рассказал о том, как его проблемы с алкоголем едва не стоили ему любви.

"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном

"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном
Пятый российский фестиваль патриотического кино "Малая Земля" в Новороссийске подвел итоги. Лучшим фильмом в полнометражном конкурсе был назван "Каруза" Ивана Харатьяна. Получала награду его мать – актриса Марина Майко, супруга Дмитрия Харатьяна. "Проще родить еще одного сына, чем получать за него награду", – улыбается Марина.

"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана

"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана
В Новороссийске завершился Пятый открытый фестиваль патриотического кино "Малая Земля", Жюри полнометражного конкурса возглавлял Народный артист России Эммануил Виторган. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним по душам. В город-герой Новороссийск 85-летний Эммануил Виторган приехал с 63-летней супругой Ириной и младшими детьми – 7-летней Этель и 5-летней Кларой.

Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик

Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик
Певица Алсу вновь оказалась в центре обсуждений. На этот раз причиной стали слухи о ее предполагаемых пластических операциях. Певица решила развеять все домыслы и показать свое лицо без фотошопа, чтобы доказать, что не прибегала к хирургическим вмешательствам.

Выбор читателей

18/05ВскВ скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 18/05Вск52-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 18/05ВскБуланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 17/05СбтМолодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 18/05ВскПоявились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 19/05Пнд"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана